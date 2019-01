Na de 73 UCI-zeges van vorig jaar: de uitdagingen voor Deceuninck-Quick.Step Joeri De Knop en Bart Audoore

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen De honger van ‘The Wolfpack’ is nog niet gestild na de 73 UCI-zeges van vorig jaar. De mannen van manager Patrick Lefevere hebben nog genoeg uitdagingen voor het komende seizoen. Van Gilbert tot Viviani. Van de klassiekers tot de Tour. Een overzicht:

Gilbert: “Blijf ontbrekende klassiekers najagen”

Philippe Gilbert begint aan zijn zeventiende profseizoen, zijn derde bij het team van Patrick Lefevere. “En wat mij betreft, verleng ik straks (Gilberts contract loopt eind dit jaar af, red.) gewoon bij deze ploeg. Ook al staken al enkele andere teams hun licht op en gooi ik de deur voor niemand dicht.” Op z’n ‘oude dag’ denkt hij nog niet aan stoppen. “Neen. (lacht) Ik zal mijn ‘adieu’ nooit op voorhand aankondigen.”

Het voorbije seizoen zat hij iets te vaak gekneld in de ploegtactiek, waardoor hij - zeker in het voorjaar - de ereplaatsen opstapelde. “Over superbenen beschikken en er tóch niet het maximum kunnen uithalen: het frustreerde af en toe”, geeft hij toe. “Mais ç’est comme ça. Onze tactiek werkt. Ik las dat sommige teams, zoals Jumbo-Visma, ze zelfs willen kopiëren. Het is ook niet dat Terpstra mij in 2018 heeft geblokkeerd. Hij zat gewoonweg in de vorm van zijn leven. Niki is nu weg, maar dat verandert niet veel. We blijven inzetten op meerdere kopmannen.”

Gilbert start zijn seizoen op in de Ronde van de Provence (14-17/2) en bouwt na de Omloop (2/3) opnieuw traditioneel via Parijs-Nice (10-17/3) op naar Milaan-Sanremo (23/3). Het aanvullen van zijn Monumentenoogst blijft zijn grote doel. “Ook al communiceren we niet langer met de hashtag #StriveForFive, het idee erachter blijft intact. Het wordt moeilijk om Milaan-Sanremo en/of Parijs-Roubaix toe te voegen aan mijn palmares, daar ben ik me van bewust. Maar het motiveert me wel.” Ook de Tour staat op zijn programma. “Met een Grand Départ in Brussel, die bovendien volledig rond mijn goeie vriend Eddy (Merckx, red.) zal draaien: bien évidemment, dat spreekt voor zich. Na mijn knieschijfbreuk van vorig jaar zou een ritzege wel een héél speciale dimensie krijgen.”

