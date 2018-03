Na Cavagna en Jakobsen wint nu Álvaro José Hodeg: Quick.Step-jongeren scoren bij de vleet Nico Dick

16 maart 2018

23u00 0 Wielrennen Álvaro José Hodeg (21) was vandaag de beste in Handzame Classic. Zo scoorde Quick.Step Floors dit voorjaar al voor de derde keer op rij met een jong talent in het semi-klassieke werk: Rémy Cavagna (22) won Dwars door West-Vlaanderen, Fabio Jakobsen (21) heerste woensdag in Nokere Koerse en nu is er dus Alvaro Hodeg. "Ons scoutingwerk rendeert", glundert teambaas Patrick Lefevere.

Een verrassing van formaat voor wie deze namiddag Handzame Classic op de voet volgde en in de massasprint een Quick.Stepshirt zag opdoemen. Ook Sporza-commentator Ruben Van Gucht verkeek zich. Nee, niet Fabio Jakobsen, woensdag nog de beste in Nokere Koerse, was in de slothectometer iedereen te snel af. Wel ene Álvaro José Hodeg Chagui. Alvaro wie? Hodeg, dus. Een amper 21-jarige Colombiaanse neoprof, die in Handzame zijn kans mocht gaan.

"Voor jullie een verrassing, voor mij absoluut niet", verduidelijkte Quick.Stepmanager Patrick Levere. "Die jonge gasten hebben allemaal talent. Niet alleen Jakobsen. Al won die als belofte meer koersen. Maar geloof me, stuk voor stuk staan ze te trappelen." In Nokere werkte Hodeg voor Jakobsen, in Handzame waren de rollen dus omgekeerd. "Dat is deze morgen al beslist", genoot de jonge Colombiaan van zijn eerste profzege. "Ploegleider Geert Van Bondt vertelde ons tijdens de briefing dat we mijn kaart zouden trekken. Zo gaat dat bij ons. Iedereen krijgt wel een keertje zijn kans. Leuk dat ik het ook kan afmaken. Dat is alleen maar positief voor de ploeg."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN