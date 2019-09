Na aandringen van wielerbond en kritiek op zijn communicatie: Verbrugghe vanaf 2020 voltijds bondscoach Bart Audoore

11 september 2019

18u22 2 Wielrennen Rik Verbrugghe (45) wordt volgend jaar voltijds bondscoach. De wielerbond dringt daar op aan nadat er kritiek was gekomen op de communicatie van Verbrugghe.

Verbrugghe was de voorbije dagen onderwerp van twee kleine incidenten. Gisteren plaatste hij een bericht op Twitter waarin hij zijn volgers om raad vroeg voor zijn WK-selectie. “Ik maakte maandag mijn eerste vijf renners bekend (Van Avermaet, Gilbert, Naesen, Teuns en Evenepoel, red.). Wie moet ik volgens jou nog meenemen?”, vroeg hij onder de noemer #IedereenBondscoach.

Ludiek bedoeld, maar het was erg ongelukkig dat Verbrugghe in hetzelfde bericht reclame maakte voor zijn fietszaak — “De winnaar mag bij mij een koffie komen drinken in @Veloloft”, schreef hij. Ook bij de wielerbond vonden ze dat ongepast en de tweet werd snel verwijderd.

Voor Verbrugghe was het de tweede keer in korte tijd dat hij kritiek kreeg op zijn manier van communiceren. Tim Wellens klaagde er in verschillende media over dat hij de bondscoach dit jaar amper gehoord heeft — pas een week geleden was er een eerste keer rechtstreeks contact tussen de twee. “Die samenwerking kan beter”, liet Wellens optekenen. “Een beetje communiceren met de renners kan toch geen kwaad.”

Daar tillen ze bij de bond zwaarder aan dan aan het Twitter-incident. Er is Verbrugghe gevraagd om zijn communicatie met de renners te “optimaliseren” en zich volgend jaar exclusief op de nationale ploegen te richten. De man was dit seizoen slechts halftijds bondscoach, Verbrugghe is ook ploegleider bij Bahrain-Merida. Zijn contract daar liep sowieso af, maar Cofidis hengelde afgelopen zomer ook naar zijn diensten. De wielerbond ziet zo’n nieuwe dubbele job dus niet (meer) zitten.