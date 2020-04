Na 26 dagen in isolatie zit de schrik er nog altijd in bij UAE Team Emirates: “Fernando en ik wachten op onze vlucht naar huis, maar houden nog altijd afstand” DMM

01 april 2020

08u57

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Wielrennen Een dikke maand was hij bij de eersten van het peloton die te maken kregen met het coronaspook. Ondertussen zit UAE Team Emirates-staflid Andrea Agostini nog altijd aan de zijde van Fernando Gaviria te wachten in de Verenigde Arabische Emiraten om weer naar huis te komen. “Ik heb 23 dagen in het ziekenhuis gelegen.”

Andrea Agostini (50) koerste als belofterenner nog naast Marco Pantani, maar de meest recente maand slaat alle dingen die hij voordien in zijn leven meemaakte. “Renners leren om af te zien, maar als dokters en verplegers je in het ziekenhuis komen bezoeken alsof ze op weg gaan naar Mars, dan verandert dat alles in je leven. Als je een vriend jonger dan 40 op intensieve zorgen ziet liggen, dan vraag je je toch af wat er allemaal aan het gebeuren is.”

Agostini trok net als veel anderen halverwege februari nietsvermoedend naar de Verenigde Arabische Emiraten. UAE Team Emirates wou voor ‘eigen volk’ schitteren met Tadej Pogacar en Fernando Gaviria. De Sloveen won een rit en eindigde noodgedwongen als tweede nadat de wielerronde werd afgelast door het coronavirus. Twee omkaderingsleden van UAE Team Emirates raakten besmet met het virus. De organisatie besloot om de boel te sluiten.

“We deden de eerste testen na de vijfde rit. Niemand was toen besmet”, getuigt Davide Formolo - ook renner bij UAE-Team Emirates. “Plots bleken toch enkele mensen positief en moest het hele peloton gaan zitten voor een tweede testronde. De wereld viel toen op ons hoofd. We werden allemaal bang en realiseerden dat dit veel serieuzer was dan een wielerwedstrijd”, aldus de Italiaanse kampioen bij La Gazzetta dello Sport.

Acht teamleden testten positief op het virus, velen pas na een tweede test. Het is met dank aan manager Mauro Gianetti dat we een ramp hebben voorkomen. Andrea Agostini

Totale isolatie

Veel teams konden na enkele dagen in isolatie de Verenigde Arabische Emiraten verlaten. De meest getroffen ploegen moesten in quarantaine blijven. Renners van Groupama-FDJ, Gazprom-Rusvelo en UAE Team Emirates bleven achter voor minstens twee weken quarantaine. Na enkele dagen bleek het coronavirus dan toch één van de renners besmet te hebben. Met spurtbom Fernando Gaviria was het dan nog niet eens de minste naam.

Sommige van de besmette renners en omkaderingsleden gingen door diep water. “Ik lag 23 dagen in het ziekenhuis en spendeerde daarvan 20 dagen in totale isolatie”, getuigt Agostini. “Ik voelde me nooit écht ziek, maar net daardoor mag je het coronavirus niet onderschatten. Acht teamleden testten positief op het virus, velen pas na een tweede test. Het is met dank aan manager Mauro Gianetti dat we een ramp hebben voorkomen.”

30 nonkels

Zonder de zelf opgelegde quarantainemaatregelen waren immers heel wat staf- en teamleden van UAE Team Emirates wellicht al vroeger naar huis vertrokken. Nu bleven ze in de Verenigde Arabische Emiraten en konden ze niemand besmetten. Dat wielrenner Diego Ulissi dan de geboorte van zijn dochter moest missen, was dan maar zo. De man werd begin maart papa van een dochter, maar kon de bevalling dus niet meemaken.

“Het goeie is dat we er ons als team hebben doorgeworsteld. Het was jammer om mee te maken dat Diego Ulissi de geboorte van zijn dochter Anna moest missen, maar aan de andere kant kon hij al zijn emoties delen met ons. Anna heeft nu een 30-tal ‘nonkels’”, aldus Formolo, die zelf nooit positief testte op het coronavirus, maar wel twee weken in quarantaine bleef bij z’n ploegmaats.

Mentaal heb ik geleden. Op sommige momenten had ik zelfs moeilijkheden om te praten. Isolatie is hard. Je moet wachten, maar je weet nooit wanneer het zal eindigen. Andrea Agostini

Oogcontact

Geen makkelijke periode leert de getuigenis van Agostini in La Gazzetta dello Sport. “Ik heb 12 tests gedaan in 26 dagen. Wachtend en hopend dat er twee negatief zouden zijn in de tijdspanne van 24 uur. Ik bleef hopen op een negatieve test, maar die kwam er maar niet. Ik moest in isolatie blijven. De enige mensen die ik zag, waren mensen van de medische staf die hun gezicht achter maskers hielden. Toch zoek je oogcontact om een bepaalde vorm van hoop te vinden.”

“Mentaal heb ik geleden. Op sommige momenten had ik zelfs moeilijkheden om te praten. Isolatie is hard. Je moet wachten, maar je weet nooit wanneer het zal eindigen. Ik had paniekaanvallen en had moeite om te ademen. Ik ben nog altijd bang. Zelfs nu we hersteld zijn. Fernando Gaviria en ik wachten op onze vlucht naar huis, maar houden nog steeds afstand van elkaar.”