Mysterie achter witte koersbroek Van der Poel opgelost: “Het was om tactische redenen” DMM

11 april 2019

08u19

Bron: De Telegraaf 0 Wielrennen Het mysterie van de witte koersbroek is opgelost. Mathieu van der Poel ruilde in de voorbije Ronde van Vlaanderen zijn zwart exemplaar in voor een wit. En dat zowaar om tactische redenen.

Vestimentaire regels. Jawel, ook in het peloton gelden ze. Niet dat het een verplichting is, maar een witte koersbroek onder een kampioenentrui wordt algemeen als ‘not done’ beschouwd. Vandaar de discussie rond de kledijkeuze van Mathieu van der Poel in de voorbije Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse kampioen op de weg koppelde zijn tricolore trui tot nu toe altijd aan een zwarte broek. Ook zijn regenboogshirt in het veld ging altijd gepaard met een donkere koersbroek. Waarom dan dat witte exemplaar tijdens de Ronde van Vlaanderen?

Het antwoord kwam er gisteren in ‘De Telegraaf’. De Nederlandse krant contacteerde vader Adrie van der Poel en die gaf tekst en uitleg. Volgens de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 1986 was de witte koersbroek een bewuste keuze van de ploegleiding. “De broers Roodhooft kozen ervoor om tactische redenen. In Dwars door Vlaanderen hadden ze gezien dat Mathieu op de beelden vanuit de helikopter moeilijk te onderscheiden was van Bob Jungels.”

Naar goede gewoonte rijdt ook de Luxemburgse kampioen met een zwarte broek onder zijn kampioenentrui. Aangezien de Nederlandse vlag en de Luxemburgse vlag aardig wat met elkaar gemeen hebben, was het dus in Dwars door Vlaanderen moeilijk om vanop een klein schermpje in de volgwagen beide renners uit elkaar te houden. “Met een witte koersbroek kon de ploegleiding Mathieu veel sneller herkennen en hem via de koersradio de juiste tactische tips geven. Ik vond het een briljante zet”, aldus Van der Poel senior in ‘De Telegraaf’.

Functioneel was ze dus wel die witte koersbroek van Van der Poel. Al zal het een eeuwig debat blijven voor de ‘fashionista’s’ in het peloton. In het verleden deden wereldkampioenen als Ballan en Bettini het Mathieu van der Poel al voor om met een witte broek aan de start van een wedstrijd te verschijnen. Anderen blijven het maar niets vinden. Zo hield Tom Boonen het gisteren bij Extra Time Koers droog op “afvoeren”.