Museeuw geniet na: “Wat chouchous Van Aert en Evenepoel betekenen voor België is enorm” Redactie

09 augustus 2020

14u39 0 Wielrennen The day after. Gisteren zorgden Wout van Aert in Italië en Remco Evenepoel in Polen voor een magnifieke Belgische wielerdag. Johan Museeuw, onze co-commentator bij Milaan-Sanremo, blikt met veel plezier terug én kijkt reikhalzend uit naar al het moois dat wacht. “De start van een geweldige wielerperiode? We zitten daar al midden in.”



“Ik leef nog steeds mee met de wielersport. Wat deze jonge mannen voor België betekenen is echt enorm”, vertelt ‘De Leeuw’ vanop een terras in het zonovergoten noorden van Italië. “Op zo’n jonge leeftijd zitten ze nu al aan de top, elk op hun eigen terrein. Van Aert op klassiek vlak, Evenepoel in het rondewerk. En ze wonnen gisteren dan nog eens op een grote manier. Dat is indrukwekkend. Wat me óók intrigeert is de manier waarop ze met alles rond de koers omgaan, zoals de pers.”

De emoties bij Evenepoel en Van Aert waren prachtig. Ze beseffen dat koers iets breekbaar is

Museeuw looft ook de manier waarop Evenepoel de zwaar gevallen Jakobsen eerde. “Zo zie je dat de toptalenten ook maar gewoon renners zijn van vlees en bloed. Het is niet verkeerd om als groot kampioen je emoties te tonen. Die tranen zag je ook bij de familie Van Aert. Een gebundelde emotie na die val van vorig jaar. Dat is prachtig. Daarmee tonen ze dat ze beseffen dat de koers breekbaar is.”

De Vlaeminck en Merckx

Staan we aan het begin van een nieuwe geweldige Belgische wielerperiode? “Daar zitten we nu al volop in. Ook al omdat Wout en Remco allebei de chouchou zijn. Niet enkel van België, maar ook al stilaan van de wereld. Nu gaat Van Aert ook vatten wat het verschil is tussen een topper te zijn in het veldrijder - wat nationaal is - en een Monument te winnen - wat internationale bekendheid geeft. Hij is op weg naar een indrukwekkend palmares, een palmares vergelijkbaar met Roger de Vlaeminck (De Vlaeminck won alle vijf de Monumenten, red.).” En is Evenepoel in één adem te noemen met de allergrootste, Eddy Merckx? “Ik vind niet dat anderen moeten zeggen dat Remco de nieuwe Eddy is. Dat mag enkel Eddy zelf. Laten we ook niet te veel vergelijken. Evenepoel is een klasbak, maar laten we er nú van genieten.”



Volgende week wacht met de Ronde van Lombardije al een nieuw Monument. Evenepoel heeft er zijn hoofddoel van gemaakt. “Ze gaan van goeden huize moeten komen om met hem te wedijveren. Hij start wel als topfavoriet, en dat is niet altijd even makkelijk. Al gaat hij daar zo losjes en relaxt mee om, dat hem dat niet stoort.”

Regenboogtrui

Museeuw sprak ook nog over de andere Belgen en onze luxepositie op het WK wielrennen (29/09). “Voor bondscoach Rik Verbrugghe wacht de moeilijke taak om rond die twee een ploeg te bouwen. Het is lang geleden dat we met twee grote kampioenen naar een WK gaan om die mooie trui - de mooiste trui - aan te trekken.”



