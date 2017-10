Movistar-renner reed jaar rond met enorme ijzeren pin in onderbeen XC

José Joaquin Rojas is eindelijk verlost van een enorme ijzeren pin in zijn onderbeen. De Movistar-renner reed er een jaar mee rond, ten gevolge van zijn zware val in de Vuelta van 2016. Het verdict toen: een open kuit- en scheenbeenbreuk.



Ondanks een ijzerwinkel in zijn been, wist de Spanjaard dit seizoen enkele knappe resultaten neer te zetten. Zo werd hij onder meer vijfde in de Amstel Gold Race en finishte hij in de Ronde van Spanje driemaal in de top drie. Daarnaast was hij ook van de partij op het WK in Bergen.

Operación finalizada y todo perfecto !! Ahora con unos gramos menos fuera del cuerpo gracias @DrEsparzaRos y @JFAbellan mis salvadores pic.twitter.com/kwbstoQ18r jose joaquin rojas(@ jjrojillas) link

Photo News Rojas liet zich in de tiende Vuelta-etappe vloeren door Trentin.