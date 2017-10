Motortje in fiets ontdekt bij amateurkoers in Frankrijk XC

21u02

Bron: Belga TDW Wielrennen Er is vandaag een motor gevonden in een fiets bij een amateurwedstrijd in Frankrijk. Dat vernam het Franse persagentschap AFP uit een gerechtelijke bron. De dader heeft de feiten inmiddels toegegeven.

"We werden geïnformeerd door een werknemer van het Franse agentschap tegen dopingbestrijding over het valsspelen met een elektrische motor", verklaarde Jean-François Mailhes, procureur van het parket van Périgueux. "De renner in kwestie werd aan de aankomst gecontroleerd en gaf toe dat hij het verboden systeem gebruikt had." Hij werd vervolgens ondervraagd door de lokale politie.



Volgens de Franse wielerbond was het de eerste keer dat in Frankrijk een geval van mechanische doping geconstateerd werd. In januari 2016 werd op het WK veldrijden bij onze landgenote Femke Van den Driessche een eerste geval van mechanische doping ontdekt. Zij kreeg van de Internationale Wielerunie (UCI) een schorsing van zes jaar opgelegd en kondigde het einde van haar carrière aan.

TDW