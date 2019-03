Motards en bestuurders wielerwedstrijden moeten voortaan rijgeschiktheid aantonen kv

01 maart 2019

Bron: Belga 0 Wielrennen Aan de vooravond van de opening van het Belgische wielerseizoen kondigen Vias institute en Belgian Cycling een samenwerking aan om de verkeersveiligheid tijdens wielerwedstrijden nog te verhogen. Motards en bestuurders in dienst van de Koninklijke Belgische Wielerbond worden voortaan getest op hun rijgeschiktheid vooraleer te mogen rijden tijdens wielerwedstrijden. Dat maakt het verkeersveiligheidsinstituut vandaag bekend.

Tijdens wielerwedstrijden gelden enkele aparte verkeersregels. Bovendien is het rijden er moeilijker omdat de situaties onvoorspelbaar en drukker zijn. Een gekend slachtoffer is Jesse Sergent. De Nieuw-Zeelander moest zijn wielercarrière in juli 2016 beëindigen vanwege aanhoudende complicaties na een aanrijding door een neutrale materiaalwagen in de Ronde van Vlaanderen 2015.

Via een multidisciplinair onderzoek gaat Vias institute na of motards en bestuurders in dienst van de wielerbond geschikt zijn op medisch, psychologisch en praktisch vlak om in wielerwedstrijden te rijden. Onder meer coaches, chauffeurs en piloten van wedstrijdcommissarissen en tijdopnemers zullen getest worden.

Artsen gaan eerst de medische paraatheid na. Daarvoor worden strenge normen gehanteerd, vergelijkbaar met bijvoorbeeld professionele bestuurders. Daarnaast stelden de psychologen van het Vias institute een testbatterij op die verschillende functies meet die eigen zijn aan 'rijden in de koers'. Zo worden onder andere reactietijden gemeten, onder eenvoudige omstandigheden, maar ook onder stress. Andere tests gaan over de mogelijkheid om de aandacht te verdelen, zich voldoende lang kunnen concentreren, risicoperceptie en het kunnen inschatten van onverwachte manoeuvres.

Tenslotte volgt een praktische rijtest die bestaat uit een rit in reële omstandigheden, zowel op een druk als een technisch traject. Na deze testen volgt overleg tussen de experts over de drie onderdelen en kan al dan niet een attest ('Fit to pilot') afgeleverd worden. Voor de bestuurders en motards in dienst van de KBWB geldt dat wie geen attest kan voorleggen, ook geen licentie krijgt. Zo'n licentie is verplicht om in internationale en nationale wedstrijden een voertuig te mogen besturen.

Een screening is nodig om de veiligheid in en rond de koers te garanderen, voor zowel de renners, het publiek als alle andere betrokkenen in de koers, aldus Vias institute.