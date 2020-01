Moskesstraat in Overijse scherprechter op WK 2021? Marc Ghyselinck

21 januari 2020

09u37 0 Wielrennen De Moskesstraat, een steile klim in Overijse, wordt mogelijk de scherprechter van het parcours waarop in september 2021 het WK wielrennen wordt gereden.

Op de definitieve goedkeuring van het parcours is het nog ruim een week wachten. Bij het WK veldrijden volgende week in Dübendorf moet de Internationale Wielerunie UCI haar definitieve goedkeuring geven.

“Tot zo lang mogen wij officieel niets over het parcours verklappen”, zegt Christophe Impens van Golazo, dat samen met Flanders Classics het WK organiseert. Maar hij zegt ook: “Naar alle waarschijnlijkheid wel.” Bondsvoorzitter Tom Van Damme bevestigt dat de Moskesstraat in het parcoursontwerp ligt. Ook hij maakt voorbehoud tot de definitieve UCI-goedkeuring er is.

Gemiddeld 8,9%

De Moskesstraat is een kasseiweg van 550 meter lang. De gemiddelde hellingsgraad is 8,9%, met een piek van 17% op het einde. Er moet een hoogteverschil van 49 meter worden overwonnen.

Dat is minder steil dan de Paterberg (400 meter lang, 48 meter hoogteverschil, gemiddeld 12,5% en piek van 20%) of de Koppenberg (600 meter lang, 64 meter hoogteverschil, gemiddeld 11,6% en piek van 22%) in de Ronde van Vlaanderen.

Het WK 2021 start in Antwerpen en eindigt in Leuven. Ook de Smeysberg en de Ramberg in Leuven zouden in het parcours liggen.

Meer over Moskesstraat

sport

sportdiscipline

wielersport

Leuven