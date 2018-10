Moscon grijpt de macht in koninginnenetappe Ronde van Guangxi Redactie

19 oktober 2018

10u10

Bron: Belga 0 Wielrennen De Italiaan Gianni Moscon (Team Sky) is de nieuwe leider in de Chinese Ronde van Guangxi (WorldTour). Hij won bovenop een helling de vierde rit voor de Oostenrijker Felix Grosschartner en de Rus Sergei Chernetskiy.

Na drie sprintetappes op rij moest dag vier in Guangxi, met een etappe over 152,2 kilometer tussen Nanning en Nongla, het klassement in een vaste plooi zetten. Na een behoorlijk vlakke aanloop moest de helling naar het uitkijkpunt van Mashan Nongla daarvoor zorgen, een kuitenbijter van 3,2 kilometer aan gemiddeld 7,3 procent.

Twee renners gingen onderweg voor het peloton uit rijden: de Nederlander Pascal Eenkhoorn (LottoNL-Jumbo) en de Zwitser Stefan Küng (BMC). Achter hun rug konden de sprintersploegen een dagje vrijaf nemen: het tempo werd aanvankelijk bepaald door Trek-Segafredo en EF Education First in dienst van respectievelijk Gianluca Brambilla en Rigoberto Uran.

Gilbert en Devenyns sprokkelen boni’s

Ook Quick-Step Floors roerde zich na een tijd in de achtervolging. De Belgische ploeg had dankzij sprinter Fabio Jakobsen de leiderstrui in de rangen, maar rekende vandaag op de Belgen Philippe Gilbert en Dries Devenyns, die onderweg nog boni's sprokkelden aan een tussenspurt. Maar de Belgen konden op de slotklim geen vuist maken.

Op die helling koos Moscon voor de aanval. De Italiaan sloeg een kloofje van vijf seconden, dat niet alleen volstond voor de ritzege, maar ook voor de leiderstrui. Achter hem druppelden Grosschartner, Chernetskiy, Carlos Verona en Uran één voor één over de streep. Devenyns en Gilbert werden respectievelijk twaalfde en veertiende.

In de stand heeft Moscon nu negen seconden voorsprong op eerste achtervolger Grosschartner. Chernetskiy is derde op veertien seconden. Eerste Belg is Dries Devenyns, negende op 0:27. Veel veranderingen in het klassement worden er niet meer verwacht in de twee etappes van morgen en zondag, ook al bevatten die telkens in de finale nog enkele hellingen.

