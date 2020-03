Moscon gooit zijn fiets na een val woedend in de richting van Debusschere, wedstrijdjury neemt Italiaan uit koers DMM

01 maart 2020

15u43 2 Wielrennen Zoek niet naar Gianni Moscon in de uitslag van Kuurne-Brussel-Kuurne. De Italiaan van Team INEOS werd door de jury uit koers genomen wegens “agressief en ongehoord gedrag naar andere renners toe”.

Vreemd nieuws op een zestigtal kilometer van de meet in Kuurne. De wedstrijdjury deelde via de koersradio mee dat Gianni Moscon gediskwalificeerd werd.De Italian kwam in volle heuvelzone ten val door oponthoud na een val vooraan in het peloton. Een andere renner viel op de Italiaan, waardoor Moscon de gracht in vloog. De renner van Team INEOS reageerde als door een wesp gestoken en gooide andermans fiets boos naar de renner van B&B Hotels-Vital Concept. De bandjes aan de mouwen en het rugnummer 245 verraden dat het om voormalig Belgische kampioen Jens Debusschere ging.

De ‘support commissaire’ (beter bekend als videocommissaris) had het voorval opgemerkt en gaf dit voorval meteen door aan de jury. Zij namen gezamenlijk een beslissing en zetten de Italiaan prompt uit koers. Voor Moscon is het niet zijn eerste akkefietje. Hij heeft de naam een moeilijke jongen te zijn in koers. Op het WK in Bergen ging hij bijvoorbeeld zijn boekje te buiten door aan de klink van bondscoach Cassani terug te komen in de wedstrijd. Eerder kwam hij ook al in opspraak nadat hij Kévin Reza racistisch zou bejegend hebben.

Moscon werpt boos andermans fiets in de beek na deze valpartij. De gevolgen zijn zwaar: diskwalificatie pic.twitter.com/QHb3L94RHk sporza(@ sporza) link

#KBK20 - Moscon reaction to DSQ pic.twitter.com/ygM4us8xnz La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link