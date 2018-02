Morgen start negende editie Ronde van Oman: wie zijn de blikvangers? XC

12 februari 2018

14u01

Bron: Belga 0 Wielrennen In Nizwa wordt morgen de negende editie van de Ronde van Oman (2.BC) op gang getrokken. Titelverdediger Ben Hermans is er niet bij. Wel staan met Vincenzo Nibali, winnaar in 2016, Rui Costa en Miguel Angel Lopez enkele andere renners op de deelnemerslijst om een gooi te doen naar het eindklassement. Van Belgische zijde wordt het uitkijken naar de prestaties van Greg Van Avermaet, Edward Theuns en Dries Devenyns.

Na de Ronde van Dubai maakten vandaag veel renners de oversteek naar de Ronde van Oman, geen rittenkoers puur voor sprinters zoals vorige week, maar een wedstrijd met kansen voor punchers, berggeiten en sprinters. "Deze rittenkoers is voor ASO (organisator) de eerste wedstrijd van het jaar", aldus directeur Yann Le Moener van ASO. "We zijn verheugd dat we hier opnieuw te gast mogen zijn en een wedstrijd mogen organiseren in een land met uitzonderlijke landschappen en fietsvriendelijke wegen. Meer dan ooit willen we dit land mee op de kaart zetten, mensen aan het fietsen brengen. Daartoe organiseren we ook voor het eerst initiatieven in scholen om kinderen te leren fietsen tijdens deze Ronde van Oman."

Tot zover het toeristisch-sociale aspect. Sportief gezien pakt de Ronde van Oman uit met de deelname van 18 ploegen, waarvan negen WorldTour-teams (BMC, Trek-Segafredo, Sunweb, Astana, UAE Team Emirates, Bahrein Merida, Katusha-Alpecin, Quick Step Floors en Dimension Data). De negen andere teams zijn procontinentaal met Rally Cycling, Fortuneo-Samsic, Vital Concept Cycling Club, Aqua Blue Sport, Caja Rural, Roompot, Cofidis en de Belgische ploegen Wanty-Groupe Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise.

Blikvangers

Ben Hermans won vorig jaar met BMC de wedstrijd, maar deze keer is hij er niet bij. Zijn nieuwe team Israël Cycling Academy werd immers niet uitgenodigd.

Kandidaten voor het eindklassement zijn Vincenzo Nibali, Rui Costa en de jonge Miguel Angel Lopez. Ook onze landgenoot Dries Devenyns, die knap vijfde werd in het eindklassement van de Tour Down Under, mag daar tussen geplaatst worden. In de sprintetappes wordt het uitkijken naar Alexander Kristoff, die alle vorige acht edities van de partij was en recordhouder is qua ritzeges (7). Verder zijn ook Nacer Bouhanni, Magnus Cort Niels, Bryan Coquard, Mark Cavendish en onze landgenoot Edward Theuns van de partij om zich te tonen in de sprint. Greg Van Avermaet zal zich dan weer willen mengen in de twee, of drie etappes die op maat zijn van een puncher.