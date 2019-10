Morgen Ronde van Lombardije live te bekijken op HLN.be: 10 weetjes over Italiaanse herfstklassieker XC

11 oktober 2019

15u01 0 Wielrennen Morgen staat met de Ronde van Lombardije het laatste wielermonument van het seizoen op het menu. Tien weetjes over ‘de Koers van de Vallende Bladeren’, live te bekijken op HLN.be en Q2.

Vorig jaar voor eerst in 38 jaar twee Belgen in top 5

Thibaut Pinot zegevierde vorig jaar in de Ronde van Lombardije, Dylan Teuns en Tim Wellens finishten respectievelijk als derde en vijfde. Voor het eerst in 38 jaar stonden er zo twee Belgen in de top vijf van ‘Il Lombardia’. In 1980 ging Fons De Wolf met de zege aan de haal, Ludo Peeters werd destijds derde.

Favorieten

De Italiaanse herfstklassieker start voor het derde jaar op rij in Bergamo en finisht opnieuw in Como, een wedstrijd over 243 kilometer, met zes stevige beklimmingen onderweg, goed voor 4.000 hoogtemeters. Titelverdediger Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe zijn er niet bij. Kleppers als Primoz Roglic, Egan Bernal, Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang, David Gaudu, Daniel Martin, Adam Yates, Vincenzo Nibali, Michael Woods en Sergio Higuita tekenen wél present. Langs Belgische zijde is het vooral uitkijken naar Dylan Teuns, Philippe Gilbert, Tiesj Benoot en Tim Wellens.

Gilbert laatste Belgische winnaar

Voor de laatste Belgische zege moeten we terug naar 2010. In dat jaar volgde Philippe Gilbert zichzelf op in ‘de Koers van de Vallende Bladeren’. De Luikenaar rekende in de finale af met wijlen Michele Scarponi. Pablo Lastras maakte de top drie compleet.

Valverde op zoek naar eerste triomf

Alejandro Valverde heeft een erelijst om u tegen te zeggen. Maar: de Ronde van Lombardije ontbreekt op het palmares van de 39-jarige Spanjaard. ‘El Imbatido’, bijgestaan door Mikel Landa, Carlos Betancur, Carlos Verona, Jaime Castrillo, Ruben Fernandez en Jasha Sütterlin, gaat morgen op zoek naar zijn eerste triomf.

Milaan-Milaan

De Ronde van Lombardije werd in 1905 voor het eerst georganiseerd. Toen had de wedstrijd wel een andere naam: Milaan-Milaan. De eerste winnaar van het Italiaanse wielermonument? Giovanni Gerbi. In 1907 werd de naam veranderd naar de huidige.

Gilbert legendes Gimondi, De Vlaeminck en Moser achterna?

Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije winnen in één seizoen? Niet simpel. Slechts drie renners wisten dat kunststukje te realiseren: Felice Gimondi (1966), Roger De Vlaeminck (1974) en Francesco Moser (1978). Komt Philippe Gilbert in dat rijtje terecht?

België tweede in landenklassement

België staat met Frankrijk op een gedeelde tweede plek in het landenklassement qua aantal overwinningen: 12 stuks. Enkel Italië scoort (heel wat) beter: 69 zeges. Zwitserland, met Oliver Zaugg als laatste winnaar in 2011, telt 5 triomfen.

Valverde oudste winnaar van monument?

Alejandro Valverde kan op z’n 39ste de oudste winnaar ooit worden van een wielermonument. Die eer is momenteel weggelegd voor Gilbert Duclos-Lassalle. De Fransman was in 1993 38 jaar en 229 dagen oud toen hij Parijs-Roubaix op z’n palmares zette.

9 Belgische winnaars

Negen Belgen staan op de erelijst van de Italiaanse herfstklassieker: Philippe Thys (1917), Rik Van Looy (1959), Emile Daems (1960), Herman Vanspringel (1968), Jean-Pierre Monseré (1969), Eddy Merckx (1971, 1972), Roger De Vlaeminck (1974, 1976), Fons De Wolf (1980) en Philippe Gilbert (2009, 2010).

Coppi recordhouder

Fausto Coppi is de recordhouder met maar liefst vijf overwinningen. ‘Il Campionissimo’ triomfeerde in 1946, 1947, 1948, 1949 en 1954. Alfredo Binda schreef ‘Il Lombardia’ vier keer op z'n naam. Henri Pélissier, Costante Girardengo, Gaetano Belloni, Gino Bartali, Sean Kelly en Damiano Cunego wonnen elk drie keer.