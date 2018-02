Moreno De Pauw springt voor aanvang laatste dag naar leiding in Zesdaagse van Kopenhagen XC

06 februari 2018

09u01

Bron: Belga 2 Wielrennen Moreno De Pauw en zijn Nederlandse partner Yoeri Havik staan na de vijfde dag van de zesdaagse van Kopenhagen aan de leiding. Kenny De Ketele en de Deen Michael Morkov volgen op plaats twee.

De spanning in de Deense hoofdstad is te snijden, want amper vier punten scheiden beide tandems voor aanvang van de slotdag. Lindsay De Vylder en Robbe Ghys staan voorlopig vijfde, op twaalf rondes. Otto Vergaerde en Jules Hesters bezetten de achtste plaats, op veertien rondes achterstand.

Vorig jaar ging de zege in Kopenhagen naar thuisrijders Lasse Norman Hansen en Michael Morkov. De Ketele en De Pauw werden, net als in 2016, tweede.

Stand na vijf dagen

1. Yoeri Havik/Moreno De Pauw (Ned/BEL) 218 ptn

2. Kenny De Ketele/Michael Morkov (BEL/Den) 214

- op 4 rondes -

3. Leif Lampater/Marc Hester (Dui/Den) 197

- op 5 rondes -

4. Daniel Stanizewski/Wojciech Pszczolarski (Pol) 161

- op 9 rondes -

5. Lindsay De Vylder/Robbe Ghys (BEL) 168

- op 12 rondes -

6. Sebastian Mora Vedri/Jesper Morkov (Spa/Den) 110

- op 13 rondes-

7. Melvin van Zijl/Jonas Aaen Jörgensen (Ned/Den) 106

- op 14 rondes -

8. Otto Vergaerde/Jules Hesters (BEL) 116

9. Andreas Kron/Andreas Stokbro Nielsen (Den) 115

- op 18 rondes -

10. Adrian Teklinski/Szymon Krawczyk (Pol) 90

- op 20 rondes -

11. Nico Selenati/Achim Burkart (Zwi/Dui) 91

12. Andreas Müller/Andreas Graf (Oos) 38

- op 26 rondes -

13. Mark Downey/Felix English (Ier) 41

- op 28 rondes -

14. Stephen Bradbury/Marc Potts (Dui/Ier) 62

- op 32 rondes -

15. Daniel Holloway/Hans Pirius (VSt/Dui) 47

16. Nico Hesslich/Sebastian Lander (Dui/Den) 41