Moreno De Pauw met jonge Van Den Bossche net naast podium in ploegkoers op Europese Spelen: “Fabio mag trots zijn” Bart Fieremans in Minsk

29 juni 2019

22u13 0 Baanwielrennen Bijna had België op de piste in Minsk dan toch een medaille beet, maar Moreno De Pauw (27) en Fabio Van Den Bossche strandden in de ploegkoers als vierde. De pas 18-jarige Van Den Bossche bevestigde wel zijn grote talent: “Met een beetje meer geluk had het podium gekund, maar ik had geen superdag.”

Het gelegenheidsduo gaf elkaar complimenten na de vierde plek in de ploegkoers over 50 km in 200 ronden. Zwitserland (1ste) en Oostenrijk (3de) wisten door een bonusronde het podium te bezetten, Nederland kaapte het zilver weg. “Een bonusronde zou voor mij moeilijk geweest zijn”, gaf Van Den Bossche toe. “Moreno was heel sterk vandaag, maar ik heb een paar keer op mijn adem getrapt. Ik ben blij dat ik me er heb kunnen doorsleuren. Met een beetje geluk was het podium misschien gelukt, maar ik had geen superdag.”

Moreno De Pauw vond anders wel dat Van Den Bossche knap gereden had: “Hij mag trots zijn op zichzelf. We mogen niet vergeten dat hij pas achttien jaar is. We hadden wel gehoopt op een medaille, want de ploegkoers ligt ons. Maar het niveau ligt hier hoog. En Fabio komt net over van de juniors. Na zestig à zeventig ronden riep hij: ‘Moreno, ik voel me niet al te goed’. Dan zei ik tegen Fabio: ‘Oké, dan blijven we even achterin om op adem te komen.’ Dat is vrij goed gelukt. Ik heb ook een paar keer een mooie sprint en punten kunnen meepakken. We deden mee voor het podium. De vierde plaats is ondankbaar en we hadden graag die medaille, maar we mogen tevreden zijn. Dit geeft hoop voor de toekomst.”

Team Belgium in het baanwielrennen in Minsk bestond dan ook grotendeels uit jongeren om hen ervaring te laten opdoen, toekomstgericht te werken aan een bredere kern en te laten proefdraaien voor het EK van de U23 over twee weken in Gent. Fabio Van Den Bossche staat als pistier duidelijk al het verst van al die talenten.

Als ouderdomsdeken was De Pauw vragende partij om met zijn ervaring de jongeren op deze Europese Spelen te helpen. En het klikt in het bijzonder met Van Den Bossche: “Met Fabio heb ik vorige winter al de kamer gedeeld, en zijn pa is verzorger bij ons in de ploeg. Fabio was nog een klein manneke als hij meeging met zijn pa. Het is nu tof om ermee te koersen. Hij is heel sterk, zeker voor zijn leeftijd. Hij is zowat de Evenepoel van de piste. Ze ‘smijten’ hem ook direct op de piste en hij rijdt goed mee. We zijn compatibel. Onze aflossingen waren technisch en tactisch goed. Misschien hebben we ook samen een toekomst komende winter, maar dat is nog te vroeg om zich daarover uit te spreken.”

Van Den Bossche knikt over de geslaagde samenwerking in Minsk: “Moreno heeft me er goed doorgesleurd. We kennen elkaar en komen goed overeen.” Van Den Bossche - die zondag nog omnium rijdt – prijst zich gelukkig over de kans om aan de Europese Spelen deel te nemen: “Het is een mooie kans op dit niveau te rijden en een ideale voorbereiding op het EK U23 in Gent.”