Moreno De Pauw krijgt warm afscheid bij z’n laatste zesdaagse in ‘t Kuipke

17 november 2019

14u57 0 Zesdaagse Gent Vorige maand kondigde Moreno De Pauw z’n afscheid van de wielersport aan. Op amper 28-jarige leeftijd besliste hij toen om een punt te zetten achter z’n carrière. Vandaag kreeg hij op de slotdag van de Gentse Zesdaagse een warm eerbetoon van het publiek en de renners. “Ik ben hier altijd warm ontvangen, ik wil jullie allemaal bedanken.”

De renners vormden een erehaag voor De Pauw en hij nam de tijd om nog even terug te kijken naar het turbulente begin van deze week, waarbij z’n teammaat Gerben Thijssen zwaar ten val kwam. “Het was een vreemde week voor mij, maar ik wil graag een warm applaus vragen voor Gerben. Hij is een fantastische kerel.”

De Pauw won de Zesdaagse van Gent in 2017 aan de zijde van Kenny De Ketele. Samen schreven ze nog zes andere zesdaagses op hun naam, waaronder die van Kopenhagen begin februari. Met De Ketele won De Pauw in de ploegkoers één keer WK-brons (in 2017) en één keer EK-brons (in 2016).