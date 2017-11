Moreno De Pauw en Kenny De Ketele: "Opletten en toeslaan wanneer nodig" DMM

21u02

Bron: Belga 0 Wielrennen Vanavond begint de vijfde nacht van de Gentse zesdaagse. Kenny De Ketele en Moreno De Pauw beginnen eraan met één ronde voorsprong op drie koppels. Dat zijn de Fransen Morgan Kneisky en Benjamin Thomas, de Nederlanders Wim Stroetinga en Yoeri Havik en de Belgen Lindsay De Vylder en Robbe Ghys.

Photo News GHENT, BELGIUM - NOVEMBER 14 : Kenny De Ketele (BEL) and Moreno De Pauw (BEL) pictured during day 1 of the 77th Lotto Six Days Vlaanderen on November 14, 2017 in Ghent, Belgium, 14/11/2017 ( Photo by Peter De Voecht / Photonews

Wat het puntenaantal betreft zit het ook snor. De Ketele en De Pauw hebben er momenteel 303 en zullen dus op de slotdag nog een bonusronde kunnen nemen, wanneer ze de kaap van de 400 punten overschrijden. "Ik kan niet ontkennen dat het heel goed gaat met ons. Wij staan nog steeds aan de leiding en eigenlijk hebben we de koppositie slechts enkele keren aan de Fransen moeten laten", verklaarde De Pauw.

"Vrijdag deelden we een serieuze prik uit. We staan nu alleen aan de leiding. De andere concurrenten voor de eindzege, nog drie koppels, volgen al op één ronde. Het was zalig vrijdagavond. Zeker omdat mijn fans, drie bussen vol, waren afgezakt naar 't Kuipke. En ook Kenny De Ketele had zijn supporters mee. Het geeft je net dat extra om iets meer te kunnen. Ze kunnen wel niet van ons verwachten dat we elke avond twee keer het baanrecord gaan breken."

"We staan er goed voor maar de Zesdaagse van Gent duurt nog tot zondagavond. Kijk maar wat er gebeurde met Cameron Meyer. Die sloeg keihard tegen de piste en moest afgevoerd worden. Eén onoplettendheid kan fataal zijn. We zijn nog met vier koppels in de running voor de eindzege. Maar ja, we staan er goed voor om onze ambitie, het winnen van de Gentse zesdaagse, te verwezenlijken. Opletten en toeslaan wanneer nodig, is ons devies."