Moreno De Pauw Belgisch kampioen in de scratch Hans Fruyt

16u03 1 BELGA Archief. Wielrennen Moreno De Pauw is de nieuwe Belgische kampioen in de scratch. De broodrijder uit St-Pauwels was sneller dan ploegmaat Lindsay De Vylder en Robbe Ghys. De renners van Sport Vlaanderen-Baloise hadden deze titelstrijd in handen en maakten het keurig af.

Ghys leidde de eerste belangrijke aanval in. Boussaer en Taminiaux reageerden snel, net als De Pauw en De Ketele. Ook Steels en De Vylder pikten aan. Dit zevental veroverde na zeventien van zestig ronden een winstronde. De Ketele ging meteen door. Hij kreeg negen renners in zijn spoor. Allen pakten een winstronde. Taminiaux miste de vlucht en kwam niet meer in aanmerking voor de medailles. Een uitval van Ghys op achttien ronden van het einde werd snel gecounterd. De Ketele leidde de sprint in, De Pauw maakte het af.

“Ik heb eigenlijk maar een ronde snel moeten rijden”, glunderde de Waaslander. “De laatste tien ronden niet meer uit de eerste vier gaan was de beste tactiek. Plots zag ik Kenny resoluut naar de kop gaan. Ik kroop in zijn wiel, een koud kunstje om het af te maken. Leuk dat ik op deze manier de Belgische kampioenschappen kan beginnen. Anderen winnen graag, maar wij natuurlijk ook. In tegenstelling tot vorig jaar is het deelnemersveld op deze Belgische kampioenschappen heel mooi.”