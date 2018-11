Mooi om te zien: ex-wielrenner Steven de Jongh straalt twee maanden na fietsongeval XC

24 november 2018

07u50 0 Wielrennen “Het zal tijd kosten voor ik weer helemaal terug ben”, klonk het vorige maand bij Steven de Jongh (44). De Nederlandse ex-wielrenner was op 15 oktober urenlang vermist na een fietsongeval in de buurt van het Spaanse Girona. Intussen gaat het de goede kant op met De Jongh. Dat toonde hij zelf aan in een Twitter-filmpje.

In de korte video is te zien hoe een stralende De Jongh hardloopt met zijn vriend (en tevens ook ex-renner) Michael Boogerd. “Dank voor de aanwezigheid, Boogerd”, postte De Jongh bij het filmpje. Mooie beelden. Zeker aangezien we weten wat de ploegleider van Trek-Segafredo allemaal heeft meegemaakt.

Thanks my friend @BoogerdLive for your company #wecantrun #butwemove #recovery pic.twitter.com/ikbuXb8Fri Steven de jongh(@ stevendejongh) link

Even recapituleren. De Jongh was na een fietstocht in Spanje een tijdlang vermist. Onze noorderbuur vertrok om half elf ‘s morgens voor een rit in de buurt van Girona. Sinds dat tijdstip was hij niet meer bereikbaar en gaf zijn telefoon geen enkel signaal meer. Zijn Strava-spoor stopte ook plots ten zuiden van La Bisbal d’Emporda. Via de sociale media riep de vrouw van De Jongh massaal op om mee op zoek te gaan naar haar echtgenoot. Het was een helikopter van de hulpdiensten die hem na enig speurwerk kon lokaliseren. De Jongh -die bewusteloos werd teruggevonden- kan zich niets meer herinneren van het ongeval.