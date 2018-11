Mooi om te zien: anderhalf jaar na zware crash geniet Stig Broeckx van tocht met de mountainbike MH

18 november 2018

15u48 0

En of het hem gegund is. Ruim anderhalf jaar na zijn zware val in de Ronde van België geniet Stig Broeckx (28) van een zonovergoten tocht met de mountainbike. Dat geluk deelde hij maar wat graag via zijn Instagramprofiel. De Lotto-renner werkt nog steeds aan zijn revalidatie, nadat hij op 28 mei 2016 in een valpartij met twee motoren betrokken raakte. Broeckx belandde vervolgens in een coma, die later overging in een ‘vegetatieve toestand’. De hoop op herstel was aanvankelijk erg klein, maar tegen de verwachtingen in boekte Broeckx beetje bij beetje vooruitgang. Dat mondde dit weekend uit in een tochtje met de mountainbike. Met een brede glimlach en de duim omhoog poseerde Broeckx bij de uitkijktorens van Dessel en Lommel.