Monsterbedragen voor Alaphilippe en Viviani, maar...Lefevere: “Ik doe niets” MG

25 mei 2019

10u31 0 Wielrennen Vier miljoen euro voor Julian Alaphilippe. Twee miljoen voor Elia Viviani. Er staat blijkbaar een erg hoge prijs op de hoofden van de twee prijsbeesten in de ploeg van Patrick Lefevere. Alaphilippe, de winnaar van Milaan-Sanremo, zou voor vier miljoen euro naar de Franse Total-ploeg van Niki Terpstra kunnen. Viviani heeft zich met achttien overwinningen in 2018 en vier zeges in het lopende seizoen, in de belangstelling van de Bora-ploeg van Peter Sagan gefietst.

Beide renners zijn einde contract bij Patrick Lefevere. Als de berichten kloppen, dan moet Lefevere zes miljoen euro neertellen, alleen maar om deze twee renners te houden. Dat is veel geld voor de manager Deceuninck-Quick.Step, die over een budget van achttien miljoen euro beschikt.

Of de berichten kloppen, zegt Lefevere niet te weten. Alaphilippe heeft een competitiestop ingelast en tijdens zijn korte trip naar de Giro heeft Viviani het met Lefevere niet over de vermeende belangstelling van Bora gehad.

2 miljoen voor Viviani?

“Ik ben aan het spreken met Julian Alaphilippe. Ik heb dat bedrag niet gehoord. En als het waar is dat Viviani bij Bora twee miljoen kan verdienen, dan mag hij van mij onmiddellijk vertrekken. Ik heb niet veel zin om daar iets over te zeggen. Het klopt allemaal niet.”

Lefevere is van de Giro doorgereisd naar Californië. “Ik ben hier niet met vakantie. Ik ben hier om de verlenging van het contract met Specialized (fietsensponsor, red.) af te ronden. Dat had normaal vorige week moeten gebeuren, tijdens de Ronde van Californië. Maar ik was twee dagen ziek en ik heb de afspraak verlegd.”

Het afronden van contractbesprekingen is voor daarna. “Ik doe niets”, zegt Lefevere. “Ik weet graag over welk budget ik beschik, voor ik mijn geld begin uit te delen.”