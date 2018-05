Mohoric zet de kroon op het werk in chaotische overgangsrit: Chaves verliest minuten, ook Dumoulin deelt in de brokken DMM

15 mei 2018

17u25 7 Wielrennen Matej Mohoric (Bahrein-Merida) heeft na de zevende rit in de Vuelta 2017 nu ook in de Giro zijn etappe meegepikt. De Sloveense ex-wereldkampioen bij de beloften haalde het na een sprintje met medevluchter Denz (AG2R). Nummer twee in het klassement - Esteban Chaves - kreeg minuten aangesmeerd. Titelverdediger Tom Dumoulin had af te rekenen met materiaalpech na een val, maar hij verloor geen tijd.

Als renners daags na een rustdag op de rollen opwarmen, dan weet je dat het hard zal gaan. En dat ging het ook in de tiende rit van deze Giro. Tussen Penne en Gualdo Tadino kreeg het peloton 244 kilometer voorgeschoteld, goed voor de langste etappe in deze Ronde van Italië. Starten deed de karavaan met een klim van tweede categorie. Meteen alle hens aan dek dus.

Door het aanvalswerk van onder meer Ben Hermans trok een groep van 17 renners per direct in het offensief. Het sein voor Team Sky om het tempo met een ruk de hoogte in te jagen. Alle favorieten tekenden present, terwijl de eerste vluchters van de dag een kruis mochten maken over hun ambities in deze overgangsetappe.

Chaves lost de rol op eerste klim van de dag, Yates pakt seconden

Plots groot alarm, want één van de favorieten zou toch de slag hebben gemist. Niemand minder dan Esteban Chaves – tweede in het algemene klassement – verzeilde in een achtervolgende groep met Viviani. Quick.Step zette even nog een mannetje bij om de noodlijdende Colombiaan te steunen in zijn calvarietocht. Toen de achterstand de kaap van drie minuten had gerond, beseften ook de blauwhemden plots dat het kalf in de tweede groep verdronken was.

Simon Yates lachtte intussen in zijn vuistje. De roze trui uit Groot-Brittannië zag door de achterstand van ploegmakker Chaves de andere ploegen het werk opknappen. Op de koop toe pakte hij bij de tweede tussensprint ook nog enkele bonificatieseconden in een prestigeduel met Pinot.

Een kamikaze en een slechtvalk, val voor Dumoulin

Terwijl de achterstand van Chaves naar de tien minuten ging, beproefde Frapporti op 90 kilometer van de streep zijn geluk. De Italiaan van Androni zorgde in zijn eentje voor een sterk nummer. Hij sprokkelde een zo goed als geruststellende voorsprong. Tot Mohoric zijn duivels ontbond.

De Sloveense ex-wereldkampioen bij de beloften knalde samen met Villella het gaatje met de koploper in één ruk dicht. In de laatste afdaling smeet hij zich als een kamikaze de dieperik in. Frapporti had het toen al vlaggen, terwijl Villella met dichtgeknepen billen het wiel probeerde te houden.

In de achtergrond spreidde nog een andere slechtvalk zijn vleugels uit. Nico Denz kwam na tal van risico's op het wiel van Mohoric. Net op dat moment ging het licht ook even voor Tom Dumoulin uit. De titelverdediger stond in de afzink naar Gualdo Tadino na een val plots aan de kant van de weg. De kopman van Sunweb kon met dank aan een snelle fietswissel en ploegmakker Oomen snel terugkeren.

Mohoric wint, Froome sluipt top tien in

Restte nog de strijd om de ritzege. Die werd een bloedstollende strijd tussen Mohoric, Denz en een dekselse Villella. De Italiaan van Astana drong na de afdaling nog even aan tot Mohoric het andermaal welletjes vond. Opnieuw ranselde hij zijn medevluchters uit het wiel. Denz plooide zich tussen zijn kader om het wiel terug te grijpen.

Een sprintje met twee dus aan de meet en daarin begon Mohoric vanop de kop zijn poging om de ritzege te grijpen. Denz kwam er nog even naast, maar moest in de laatste meters toch zijn meerdere erkennen in de Sloveen. Een kleine minuut later klopte Sam Bennett de rest in de sprint om de derde plaats. Simon Yates blijft leider. Froome sluipt door het tijdsverlies van Chaves de top tien binnen.

🇸🇮 @MatejMohoric is the fourth rider from Slovenia who wins at the Giro after @pibernik, @rogla and @PolancJan | 🇸🇮 @MatejMohoric è il quarto corridore sloveno a vincere al Giro dopo @pibernik, @rogla e @PolancJan #Giro101 pic.twitter.com/1d9mBCxqZy Giro d'Italia(@ giroditalia) link

Mohoric: "Grote stap gezet dit jaar"

Matej Mohoric heeft op zijn 23ste voor de tweede keer een rit in een grote ronde kunnen winnen. Na afloop van de tiende Giro-etappe dankte de Sloveen zijn team Bahrein-Merida voor de vrijheid die hij had gekregen ondanks de aanwezigheid van kopman Domenico Pozzovivo.

"Ik ben superblij voor mezelf, maar nog meer voor de ploeg", vertelde de ritwinnaar meteen na afloop. "Zij gaven me deze kans, deze 'vrije kaart' om voor de ritzege te gaan. Ook al voelt Pozzovivo zich supergoed voor het klassement. Daar ben ik superblij om."

Mohoric probeerde in de finale van de rit enkele keren om zijn vluchtgezellen Nico Denz en Davide Villella te lossen, maar de Duitser kraakte niet. "Superveel vertrouwen had ik niet. Daarom probeerde ik Denz in de laatste tien kilometer een paar keer te lossen. Maar toch werkte hij nadien nog samen met me. Dus besloot ik om het te riskeren om te wachten op de sprint. Niet met heel veel vertrouwen, maar toen ik zag dat hij me niet passeerde kreeg ik meer moed en kon ik blijven gaan tot de lijn", aldus Mohoric.

Eind vorig seizoen won Mohoric ook al een rit in de Vuelta. Dit jaar was de voormalige beloftewereldkampioen ook al de beste in de GP Industria & Artigianato en eindigde hij in zes ritten van de Ronde van Catalonië in de top tien. "Dit jaar heb ik een grote stap gezet, denk ik. Ik voel me heel goed in de ploeg. Ik krijg veel steun en mogelijkheden om ook mijn eigen kans te gaan, en daar ben ik superblij mee."