Mohoric wijst naar de hemel na ferm nummer in Polen, eindwinst is voor Sivakov DMM

09 augustus 2019

16u34 1 Wielrennen De Ronde van Polen die voor altijd in één adem met Bjorg Lambrecht zal worden vernoemd, is ten einde. Matej Mohoric zorgde voor het slotakkoord met een schitterende solo. De eindwinst ging naar Pavel Sivakov.

Voor altijd in één adem met Bjorg Lambrecht. Dat wordt of is nu al het lot van deze Ronde van Polen. Op de slotdag moest evenwel nog een eindwinnaar gezocht worden. Jonas Vingegaard mocht na zijn verrassende ritwinst van gisteren in de gele leiderstrui vertrekken.

Veel klimwerk in de 153,3 kilometer lange slotrit. Voortdurend op en af. Het ideale terrein voor de enkele gegadigden die de eindzege van Vingegaard nog wilden afsnoepen. Onder meer Bora-Hansgrohe zette de 22-jarige Deen onder druk in functie van Rafal Majka.

Vooraan was al snel een groepje weggereden met opnieuw twee renners van Lotto-Fix All. Marczynski verzekerde zich van de bollentrui. Carl Fredrik Hagen was ook mee namens de onfortuinlijke Lotto-ploeg. Verder nog Serge Pauwels en ene Matej Mohoric.

De Sloveen kende een begenadigde dag en koos op 45 kilometer van de meet voor de eenzame vlucht naar voren. De renner van Bahrain-Mehrida weerstond in z’n eentje aan het geweld van de favorieten en fietste met meer dan een minuut voorsprong naar de zege in Bukowina. Van een nummer gesproken.

Restte nog de vraag wie de eindzege zou grijpen. Vingegaard moest de rol lossen bij de elitegroep op meer dan 30 kilometer van het einde. Ondanks schermutselingen reed niemand weg. Sivakov - gisteren tweede - moest enkel volgen om zijn eindwinst veilig te stellen. Dat deed de 22-jarige Rus van Team Ineos ook. Eerder op het jaar won hij ook al de Tour of the Alps.