Mohoric puft maar kraakt niet en pakt eindwinst BinckBank Tour, Matthews klopt Van Avermaet in pittig sprintje GVS

19 augustus 2018

16u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Matej Mohoric ( Bahrain-Merida) is de eindwinnaar van de Binckbank Tour. In de laatste etappe met aankomst op de Vesten in Geraardsbergen leek de attent rijdende Sloveen even te kraken, maar haald tóch zijn slag binnen. Michael Matthews (Sunweb) snelde in een hellende sprint naar de bloemen. Van Avermaet strandde op stek twee.

Een helse strijd in het begin, meer dan een uur zaten de renners op de fiets alvorens zeven pionnen zich wisten af te zonderen. Laurens De Vreese (Astana), Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise), Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert), Ludwig De Winter (WB Aqua Protect Veranclassic), Elmar Reinders (Roompot-Nederlandse Loterij), Markel Irizar (Trek-Segafredo) en Dylan Groenewegen (Team LottoNL-Jumbo) kozen met succes het ruime sop.

Met nog 56 kilometer te gaan gaf Van Keirsbulck er op de Denderoordberg - in Geraardsbergen moest de hindernis samen met de Muur en de Bosberg drie keer beklommen worden - een flinke snok aan. Enkel De Vreese en Irizar konden het helse tempo volgen, maar moesten nadien ook passen. Ondertussen reageerde leider Mohoric op zowat elke demarrage in het peloton, de Sloveen was niet zinnens om zijn eindwinst zomaar te grabbel te gooien.

Duel met Van Avermaet

Op dertig kilometer van het summum sloten Paul Martens en Jonas Rickaert vooraan aan, wat later kwamen ook Tim Wellens en Oliver Naesen in de frontlinie postvatten. Mohoric had de slag gemist en moest prompt alles uit de kast halen om zijn leiderstrui in de laatste 15 kilometers van de koers niet kwijt te spelen. Naesen ging vervolgens alleen door, maar ook hij kreeg geen vrij spel.

Alles kwam zo terug samen, een grote groep ging sprinten voor de zege op de Vesten en daarin toonde Michael Matthews zich in een pittig sprintje met Greg Van Avermaet de sterkste. Mohoric leek in de slotfase stil te vallen, maar hield stand. De Sloveen volgt op de erelijst Tom Dumoulin (Sunweb) op.