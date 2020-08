Moet wedstrijdjury strenger optreden? "Massasprint is altijd interpretatie" Bart Audoore

07 augustus 2020

06u52 0 Wielrennen Moet de jury sneller en strenger ingrijpen als er onreglementair gesprint wordt? Het blijkt een moeilijke zaak. "Manoeuvres in een massasprint zijn zelden wit of zwart. Het is altijd interpretatie."

Oordeelt de wedstrijdjury te laks in massasprints? Oliver Naesen riep in de krant van gisteren op om strenger op te treden en consequent renners te diskwalificeren en naar huis te sturen wanneer ze van hun lijn afwijken. Volgens hem zou dat snel leiden tot zuiverder en veiliger sprints. Kan dat een oplossing zijn? Eerst dit: sinds een jaar of twee mogen UCI-juryleden de pers niet meer te woord staan - regel van bovenaf. We kunnen de namen dus niet geven van de personen die we hebben gesproken, ze willen anoniem blijven. Maar hun punt is duidelijk: een massasprint beoordelen is bijzonder moeilijk.

Elke beweging, elke aanraking, elke duw heeft zijn eigen verhaal: gebeurt iets opzettelijk, per ongeluk, onbewust of te goeder trouw? Vaak weet alleen de betrokkene het. "Wij moeten interpreteren", zeggen de verzamelde juryleden. "Het is zelden éénduidig."

Een jurylid mag niet alleen kijken naar het incident an sich, maar moet ook weten wat eraan vooraf is gegaan. Vaak is er een voorgeschiedenis - soms heeft een slachtoffer eerst geduwd - waarmee hij of zij rekening moet houden. Om dat goed te doen, zijn tv-beelden nodig, liefst al van een paar kilometer voor de finish, én gemaakt vanuit de helikopter. Dat geeft de meeste info, maar die beelden zijn er vaak niet. "En hoe neem je dan een beslissing?", is een pertinente vraag.

Streng zijn helpt

Onze juryleden vinden trouwens niet dat ze te veel door de vingers zien. "Wij zijn best streng en krijgen daar geregeld kritiek voor", klinkt het. Maar streng zijn, helpt wel - dat ontkennen ze niet. Toen Sagan drie jaar geleden uit de Tour werd gezet na een incident waarbij Cavendish ten val kwam, verliep de rest van de sprints zonder problemen. Idem na het declasseren van Elia Viviani in de Giro van vorig jaar. "Maar je kan niet elke renner die zijn lijn niet volgt naar huis sturen. Dan houd je niemand over. In een massasprint is het vaak op het randje, en helaas soms ook erover."

