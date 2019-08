Moet Campenaerts vrezen voor olympische selectie? “Wie top acht rijdt op het WK kan zijn plaats opeisen” Redactie

09 augustus 2019

14u18

Bron: Belga 0 Wielrennen Remco Evenepoel verzekerde zich dankzij zijn Europese titel in het tijdrijden van een ticket voor de Olympische Spelen. Wie in de top vijf eindigt van een EK, in het jaar voor de Spelen, voldoet automatisch aan de normen. Op het WK geldt de top acht. En dat kan consequenties hebben voor Victor Campenaerts.

Campenaerts kroonde zich tot werelduurrecordhouder in april. Zijn volgende grote doel zijn de Olympische Spelen van 2020. Een eitje, zo leek het om die selectie te halen. Maar plots staan meerdere tijdrijders op: Wout van Aert won de tijdrit in de Dauphiné en kroonde zich tot Belgisch kampioen, Remco Evenepoel is de nieuwe Europese kampioen en dan is er ook nog Yves Lampaert.

Hoewel Campenaerts al twee keer Europees kampioen tijdrijden werd en vorig jaar brons pakte op het WK, moet hij, in principe, ook nog die norm halen om zeker te zijn van deelname aan Tokio. “Er is een reglement opgesteld”, verduidelijkt technisch directeur Frederik Broché van Belgian Cycling. “Op dit moment hebben we, op basis van de UCI-ranking, vijf plaatsen op de Spelen voor de wegrit. Daarvan gaan er minstens één, misschien twee in het tijdrijden aan de slag. Die tweede plaats hangt af van ons resultaat op het WK 2019. We moeten bij de eerste tien landen zijn. Normaal moet ons dat wel lukken. Dus wij gaan wel uit van twee tijdrijders in Tokio.”

Selectiecriteria

“Kijk, voor alle disciplines: zowel mountainbike, piste als de weg wou het BOIC striktere selectiecriteria zodat er zo weinig mogelijk discussie mogelijk is”, gaat hij verder. “Er is dan enkele maanden gepingpongd tussen het BOIC en Belgian Cycling over die criteria en de normen zijn vastgelegd. Natuurlijk is dat reglement meer dan een jaar geleden geschreven, in een periode dat Victor onze belangrijkste tijdrijder was op hoog niveau en niemand ooit dacht dat we plots een tijdritnatie zouden worden (lacht). Noch Remco, noch Wout hadden ooit op hoog niveau gepresteerd bij de elite op een EK, WK of BK of in de Dauphiné. Eigenlijk hebben we nu een luxeprobleem.”

Luxeprobleem

“Er zit ook een logica achter dat reglement”, vervolgt hij. “Dat was eigelijk ten dienste van de tijdrijders. We willen die renners de kans geven om zich optimaal voor te bereiden op die Spelen, we wilden hen de kans geven om vroeg te weten dat ze er bij waren en je seizoen te plannen in functie van die Spelen. Behaal je top vijf op EK of top acht op WK in 2019, dan kan je in principe een plaats opeisen in die ploeg van vijf wegrenners, als tijdrijder. Een renner die top acht rijdt op een WK tijdrijden heeft ook het potentieel om dat te doen op de Spelen in die tijdrit. Dat ligt anders dan bij een wegrit waar veel andere factoren nog een rol spelen.”

België heeft dus een luxeprobleem. Maar wel één dat gevolgen kan hebben voor de olympische droom van Campenaerts. Top vijf op een EK dit jaar of top acht op een WK in 2019. Dat is de voorwaarde en Campenaerts behaalde die norm nog niet. Hij gaf forfait voor het EK, ook voor de komende BinckBank Tour en heeft het moeilijk om aan te knopen met zijn betere vorm na een zwaar en lang voorjaar. Dus kan hij maar beter aan de bak op het WK in Yorkshire, waar dankzij de Europese titel van Evenepoel, zelfs drie tijdrijders aan de slag zouden mogen. Top acht op het WK volstaat, maar dan moet Campenaerts wel starten, iets waar hij op dit moment nog aan twijfelt.

Bovendien, stel dat op het WK nog twee Belgen de norm halen, top acht, dan zit je plots met drie renners die voldoen aan de criteria. “Klopt, dat zou kunnen, maar dan geldt daarna nog een puntensysteem met een bepaald gewicht. Een vierde plaats op een WK bijvoorbeeld weegt dan zwaarder door dan op een EK, enzovoort”, verduidelijkt Broché.

“Remco kan zijn plaats opeisen”

“Remco kan voorlopig zijn plaats opeisen, met zijn Europese titel. Victor en Yves kunnen dat niet, maar zij kunnen zich nog plaatsen eventueel via het WK. Wout kan zich, door zijn valpartij en blessure, niet meer via een kampioenschap plaatsen, maar dat betekent daarom niet dat hij geen kans meer heeft op de Spelen, als hij zou willen gaan.”

Want, stel dat er geen tweede renner de norm haalt op het WK en geen enkele Belg dus top acht eindigt, bestaat nog steeds de mogelijkheid om naar de Olympische Spelen te gaan als tijdrijder, in de veronderstelling dat België twee landgenoten mag afvaardigen. “Klopt, als niemand top acht rijdt op het komende WK, dan kunnen we nog altijd Victor Campenaerts meenemen of Wout of een andere renner. Maar als iemand op het WK top acht rijdt, dan mag die zijn plaats opeisen naast Remco en gaan die twee jongens naar de Spelen.”