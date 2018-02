Modolo neemt revanche in chaotische sprint Ruta del Sol, aangereden Pool van Lotto-Soudal zit weer op de fiets DMM

16 februari 2018

16u10 0 Wielrennen Eergisteren stak Sacha Modolo de handen te vroeg in de lucht, waardoor Boudat in extremis met de zege aan de haal ging. Vandaag was het wél prijs voor de Italiaan. In de derde rit van de Ruta del Sol rekende de snelle man van EF Education-First Drapac in een massasprint af met Carlos Barbero en Nelson Andres Soto. De slotkilometer werd ontsierd door een valpartij.

Marco Minnaard van het Belgische Wanty-Groupe Gobert koos voor het ruime sop. De Nederlander kreeg drie metgezellen mee: Alvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA), Hector Saez (Euskadi-Murias) en Oscar Cabedo (Burgos-BH). Het kwartet reed een voorsprong van zo'n vier minuten bij elkaar. Te weinig, op elf kilometer van de streep werden ze dan ook ingerekend door de meute.

De verwachte massasprint was in aantocht, maar die verliep niet vlekkeloos. In de absolute slotfase kwakte Clément Venturini tegen het asfalt, waardoor er een breuk ontstond in het peloton. Modolo bleef voorin overeind en sprintte uiteindelijk naar zijn eerste seizoenszege. Wout Poels blijft leider.

Modolo: "Het team heeft het fantastisch gedaan"

Net als twee dagen geleden klopte de lead-out voor Sasha Modolo als een bus. De Italiaan kon het deze keer wel afmaken in Herrera en nam zo revanche voor de verloren sprint in Granada. Daar stak Modolo net iets te vroeg de handen in de lucht. "De ploegmakkers hebben fantastisch werk geleverd. Ze hebben mij perfect voorin gehouden en dat was nodig met die haakse bocht net voor de laatste rechte lijn. Deze aankomst lag me wel, het ging heel licht bergop. Ideaal om mijn eerste zege van het seizoen te pakken. Ik ben nieuw in het team en de automatismen zijn er verbazend snel. Hopelijk kunnen we op deze ingeslagen weg verder bouwen."

Naesen: "Met zo'n bocht gaat er altijd iemand liggen"

Geen sprint voor Oliver Naesen vandaag. De Belgische kampioen rijdt in de Ruta del Sol volgens plan in dienst van Clément Venturini. Helaas ging de Franse kampioen veldrijden in de laatste bocht onderuit. "Tja, als er zo'n haakse bocht net voor de finish ligt, dan weet je dat er altijd wel eentje bij gaat liggen. Helaas was het vandaag bij ons te doen", vertelt Naesen. "Ik trok tien kilometer voor de meet nog een fameuze streep om het tempo in het peloton te houden. Dat was toch even pompen."

Piepjonge Belg verrast in tussensprints: "Nog snel een prijsje gepakt"

Ook een klein Belgisch succesje in Herrera, want met Aaron Verwilst mocht er nog een landgenoot op het podium. Verwilst, met 20 lentes de jongste van de hele bende in Spanje, bemachtigde onderweg de witte trui voor de tussensprints. "Ik won gisteren enkele tussensprints in de ontsnapping en ik wou het vandaag opnieuw proberen. Het lukte niet om erbij te zijn, maar omdat de vlucht al vroeg werd opgerold had ik op tien kilometer van de aankomst nog de kans om een tussensprint te pakken. Dat lukte wel en nu mag ik met een serieuze Spaanse beenhesp naar huis", lacht de West-Vlaming van Sport Vlaanderen-Baloise.

Marczynski opnieuw op de fiets

Tomasz Marczynski is na zijn stevige smak enkele dagen geleden weer beginnen trainen. De onfortuinlijke Pool kwam vorige week onzacht in aanraking met een bestelwagen op training, maar kon gisteren alweer de ploegmakkers groeten in de Ruta del Sol.

Even voor de start in Otura een opgemerkte gast bij Lotto-Soudal. Tomasz Marczynski kwam tijdens een trainingstochtje even langs om Tim Wellens en co succes te wensen voor de rit naar La Guardia de Jaen. Marczynski liep vorige week nog een whiplash en verschillende snijwonden aan het gezicht op. De neus van de tweevoudige ritwinnaar in de Vuelta werd gehecht, maar breuken bleven achterwege. Marczynski postte op Twitter een foto van zijn toegetakelde gezicht. “Ik zal terugkeren”, schreef de 33-jarige Pool enkele dagen geleden.

Vijf dagen later kan Marczysnki alweer lachen. Het weerzien met de ploegmaats was hartelijk en "misschien is dit wel een verbetering", liet de Pool zich goedgemutst ontvallen. Marczynski zou normaliter starten in de Ruta del Sol, zijn plaats in het team werd ingenomen door de Brit James Shaw. Zondag eindigt de Ruta met een tijdrit in Barbate.