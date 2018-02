Modolo juicht, maar Boudat pakt de bloemen in openingsrit Ruta del Sol, Froome: "Ik weet dat ik niks verkeerd heb gedaan" Marc Ghyselinck & Dries Mombert

14 februari 2018

17u00 0 Wielrennen Thomas Boudat ( Direct Energie ) heeft de eerste etappe van de Ruta del Sol achter zijn naam geschreven. De Fransman was in Andalusië in een prangende massasprint sneller dan de juichende Sacha Modolo en Clément Venturini.

Vooraf heel wat heisa rond de aanwezigheid van Chris Froome, die in de vijfdaagse rittenkoers zijn eerste opdracht van het nieuwe seizoen afwerkt. Een spervuur aan vragen mocht deze ochtend allerminst ontbreken, waardoor men haast zou vergeten dat er vandaag ook nog gekoerst werd.

De openingsrit van de Ruta del Sol had een tocht van bijna 200 kilometer van Mijas naar Granada in petto. Onderweg kreeg het peloton zes bescheiden klimmetjes voor de wielen. Het vijftal Silvan Dillier, Garikoitz Bravo, Romain Sicard, Txomin Juaristi en Lluís Más kozen snel het hazenpad en fietsten een maximale voorsprong van vijf minuten bij elkaar. De grote meute liet lang begaan, tot veertig kilometer van de finish onder impuls van Astana en AG2R de achtervolging werd ingezet.

#64RdS En el Km 118, comienzo del Puerto de Zafarraya (1a. Cat) la distancia de los escapados se amplia a 5'



Luis Mas @CajaRural_RGA

Txomin Juaristi @FundaCiclisEusk

Romain Sicard @TeamDEN_fr

Silvan Dillier @AG2RLMCyclisme

Garikoitz Bravo @MuriasTeam pic.twitter.com/XbEL0mv7ik Vuelta a Andalucía(@ VCANDALUCIA) link

De kloof smolt als sneeuw voor de Spaanse zon en op dertien kilometer van de aankomst was het avontuur van Dillier - de laatste overgebleven vroege vluchter - uit. Een vlak landschap en brede lanen brachten het peloton naar Granada, waar met een grote groep zou gespurt worden om de zege en de leiderstrui. Sep Vanmarcke rolde de rode loper uit voor favoriet Sacha Modolo, maar het was de 23-jarige Thomas Boudat die in extremis het laken naar zich toe trok. Een te snel juichende Modolo werd tweede, Clément Venturini mocht mee op het podium.

#64RdS Sacha Modolo (EFD) celebra, pero Thomas Boudat (TDE) gana la 1ª etapa en Granada. @BarberoCbc, 6º en el sprint tras el trabajo de sus compañeros en los últimos kilómetros. pic.twitter.com/aIAC2B55DF Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Froome vooraf: "Niemand wil sneller klaarheid dan ik."

“Ik weet dat ik niks verkeerd heb gedaan”, zei Chris Froome voor aanvang van de openingsrit. De Brit kwam deze morgen in het Spaanse Cala de Mijas aan de start voor zijn eerste race van het nieuwe seizoen.

Op 20 september vorig jaar kreeg de kopman van Sky te horen dat hij in de 18de rit van de Vuelta een dopingstaal had afgeleverd met het dubbele van de maximaal toegelaten hoeveelheid Salbutamol. Sindsdien ligt hij onder vuur: van zijn collega’s, van UCI-baas Lappartient en ook van de pers.

Voor het eerst sinds het nieuws begin december bekend raakte, sprak Froome deze morgen met journalisten. Hij houdt zijn onschuld vol. “We zitten in het midden van een proces. Veel kan ik er niet over kwijt. Het is een moeilijke periode voor mij, maar ik houd het hoofd recht en ik probeer te focussen op nieuwe seizoen.”

Want koersen zal hij blijven doen tot iemand hem dat verbiedt. “Dit zou allemaal confidentieel moeten zijn. Veel renners hebben dit meegemaakt. Zij konden allemaal bijven koersen. Waarom ik dan niet? Ik vraag geen voorkeursbehandeling, alleen een fair proces. Niemand wil sneller klaarheid dan ik.”

Naesen: "Het zijn Tour-toestanden rond die bus van Sky"

Een ontspannen Belgische kampioen in Mijas, even ten zuiden van Malaga. Al weet ook Oliver Naesen wel waar de klepel hangt. "Ge, komt toevallig niets vragen over Froome zeker? (lacht) Neen, 't is niet normaal, hé. Het zijn Tour-toestanden hier met zijn aanwezigheid. Al dat volk bij die bus van Sky... We zullen zien. Het is moeilijk om er iets over te zeggen, want we weten er zelf ook heel weinig over. Voor hetzelfde geld wordt hij morgen vrijgesproken."

Zijn eigen ambities dan. "Het doel is om hier eens mee te gaan in de ontsnapping en om zo nog wat extra kracht in de benen te pompen voor de klassiekers", vertelt Naesen. "Verder vind ik de rit van zaterdag wel leuk, het is finishen op een 'knikske'. Dat moet me wel liggen. In de sprintersetappe ga ik knechten voor Venturini. Ik ben al drie vierde van de tijd kopman, nu mag het ook eens omgekeerd zijn."