Het is Froome menens met 1.000 trainingskilometers in één week tijd: "Ik rijd 2018 nu al kapot" - Trentin breekt rib

Bron: Belga, Strava 0 Instagram Chris Froome beult zich dezer dagen af in Zuid-Afrika.

Chris Froome gaat dit jaar vol voor de dubbel Giro-Tour en in een poging om transparanter te werk te gaan heeft de Brit zich sinds vorige week aangemeld op Strava. De app, vooral populair bij wielertoeristen, houdt de geleverde trainingsarbeid van de renners bij en is vrij te raadplegen. Profs als Thomas De Gendt, Oliver Naesen en Romain Bardet zijn al langer te volgen op Strava, maar nu heeft dus ook Froome zijn trainingsregime blootgegeven.

En laat dat nu op zijn zachtst gezegd Spartaans zijn. De Brit vertoeft in de nasleep van zijn salbutamol-affaire op dit moment in Zuid-Afrika en legt daar momenteel in alle rust de basis voor een nieuw wielerjaar. Dat Froome daarvoor diep gaat, lijdt geen twijfel. Een blik op de naakte cijfers is zo mogelijk nog hallucinanter. In de eerste week van januari heeft de viervoudige Tourwinnaar zo maar eventjes 1.082 kilometers afgehaspeld. De eerste week van het jaar was in het geval van Froome dus goed voor ruim 32 uur op de fiets.

Nog straffer wordt het als we Froomes jaarovergang op Strava bekijken. Op 31 december legde de Brit 180 kilometer af, terwijl op nieuwjaarsdag om 7u30 's morgens een pittige intervaltraining van 157 kilometer op het menu stond. Met verder onder meer nog drie trainingen op de tijdritfiets van meer dan 100 kilometer én een zondagstochtje van 224 kilometer op 7 januari zat het weekprogramma van Froome dus overvol. Van toewijding gesproken. "Eén week ver en ik rijd nu al alles kapot in 2018", klinkt het op Twitter.

Matteo Trentin heeft bij een valpartij op training in Frankrijk een rib gebroken. Dat bevestigt zijn Australische WorldTourteam Mitchelton-Scott vandaag op de ploegwebsite.

"Tijdens een afdaling slipte ik en smakte tegen een stenen muurtje", legt de Italiaan uit. "Toen ik merkte dat ik min of meer OK was, besloot ik te proberen naar huis te fietsen. Maar al na een minuut begreep ik dat er iets mis was omdat ik moeilijk kon ademen. Dus pikte mijn vriendin me op en reden we naar het ziekenhuis in Monaco."

De 28-jarige Trentin, die de voorbije seizoenen voor Quick-Step koerste, moet nu een poosje rusten. "Ik kan niet veel doen maar de pijn valt mee als ik rustig blijf."

De Italiaan dankt overigens Philippe Gilbert en Amaël Moinard, met wie hij aan het trainen was, voor hun helpende hand na de val.

Volgens ploegdokter Robbart van Linschoten brak Trentin de vijfde rechterrib. "Hij moet tien dagen rusten voor hij weer wordt onderzocht." Voor Mitchelton-Scott is de blessure van Trentin, vorig jaar winnaar van Parijs-Tours en vier Vueltaritten, een tweede tegenslag op korte tijd. Zondag brak Luke Durbridge immers zijn rechtersleutelbeen tijdens het Australisch kampioenschap op de weg.

