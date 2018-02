Mist Valverde Strade Bianche door buikgriep? - Parcours bedekt onder klein sneeuwtapijt - Kopecky start op WK baanwielrennen XC

27 februari 2018

19u40

Bron: wielerflits

Klein sneeuwtapijt op parcours Strade Bianche

Net als in ons land, slaat de winter ook toe in Italië. Daar waar de renners straks op zaterdag de Strade Bianche voor de wielen krijgen, ligt er nu een klein sneeuwtapijt. Het kwik schommelt in Toscane rond de -7 ° Celsius, maar de komende dagen zal de temperatuur wel stijgen waardoor de sneeuw dus ook zal verdwijnen. Minder goed nieuws is dat er wel regen wordt voorspeld. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de kans redelijk groot dat er neerslag zal vallen. Het wordt hoe dan ook een verraderlijke editie, daar in Toscane.

Quando si dice strade bianche… | Rumor has it strade bianche are going to be really really white... ❄❄❄ pic.twitter.com/Kz3HOcDKcG Strade Bianche(@ StradeBianche) link

Bondscoach Pieters: "Kopecky start normaal gezien in ploegkoers"

Bondscoach baanwielrennen Peter Pieters heeft zijn licht laten schijnen over het WK in Apeldoorn, dat vanaf woensdag van start gaat in Nederland (28 februari-4 maart). Pieters liet weten dat de met een elleboogblessure sukkelende Lotte Kopecky, de regerend wereldkampioene ploegkoers (samen met Jolien D'hoore), normaal gesproken haar titel zal verdedigen.

Kopecky viel twee weken geleden tijdens een oefenkoers in haar thuisbasis Rumst zwaar op de elleboog. Onderzoek bracht een zware kneuzing aan het licht, maar dat weerhoudt de Antwerpse niet van deelname aan het WK. "Lotte zal normaal gezien deelnemen aan de vier voorziene onderdelen", legde bondscoach Peter Pieters uit. Dat zijn de ploegenachtervolging (woensdag-donderdag), het omnium (vrijdag), de ploegkoers (zaterdag) en de puntenkoers (zondag). Indien Kopecky niet kan starten in één van die laatste twee onderdelen, zal juniore Shari Bossuyt haar vervangen.

Pieters toonde zich op de vooravond van het WK gematigd ambitieus. "We hebben een sterk team. De vrouwen zijn titelverdediger in de ploegkoers en met het duo Kenny De Ketele-Moreno De Pauw hebben we ook bij de mannen een sterk koppel in huis. Van Robbe Ghys in het omnium verwacht ik ook iets. Hij heeft zeker het niveau om vooraan mee te spelen. Als alles goed valt, is er veel mogelijk. Samengevat willen we in alle onderdelen meedoen voor een podiumplek. Ik zal na het WK tevreden zijn als ons team zich in elk onderdeel heeft getoond. Podiumplaatsen zelf zijn bonus."

Arjen Livyns trekt naar Veranda's Willems-Crelan

Arjen Livyns verlaat BEAT Cycling Club en kiest voor een avontuur bij Veranda’s Willems-Crelan, waar hij het afgelopen seizoen al als stagiair aan de slag was. De 23-jarige Oost-Vlaming zal er als neoprof zijn eerste profseizoen afwerken.

"Dit is voor mij een jongensdroom die uitkomt en ik ben blij dat ik deze kan verwezenlijken”, is Livyns enthousiast. “De hoop om een stap naar het ProContinentale niveau te maken was zeer fel aanwezig op het einde van vorig seizoen na mijn stageperiode bij hen, maar omdat daar geen vervolg aangebreid werd, viel dit wat in duigen. De kans die nu ontstaat is een wending die ik niet voorzien had, maar wel altijd van gedroomd heb. Ik wil deze kans met mijn beide handen pakken en mijn eigen #RoadToBEAT voortzetten.”

🗣 Ooit vind je de job van je leven!

En die kans komt soms wanneer je dat het minst verwacht.



Trots om vanaf 1 maart neoprof te worden bij @Crelan_Charles !



Bedankt @beatcyclingclub voor de korte maar leuke samenwerking!#nextstep #RoadToBEAT https://t.co/sdSTOF3QaV Arjen Livyns(@ ALivyns) link

Mist Valverde Strade Bianche door buikgriep?

Alejandro Valverde sukkelt met buikgriep. Volgend het Spaanse Fiebre heeft ‘El Imbatido’ mogelijk vervuild water gedronken tijdens de Ronde van Abu Dhabi. Allicht verschijnt de 37-jarige Spanjaard deze zaterdag niet aan de start van de Strade Bianche.

Na zijn eindzege in Abu Dhabi moest Valverde een trofee van het Spaanse sportgala in ontvangst nemen, maar de Movistar-renner zegde af door maagproblemen. “Ik betreur dat ik er niet bij was. Toch wil ik even duidelijk maken dat ik nooit naar het ziekenhuis moest”, klonk het op Twitter.

De kans dat Valverde in Strade Bianche start is bijzonder klein. Zonde, want de Spanjaard stond er in het verleden tweemaal op het podium (derde in 2014 en 2015). Eerst ging hij er sowieso niet van de partij zijn, tot hij plots opperde om toch te starten. “Normaal was de Strade Bianche niet voorzien, maar ik heb veel zin in die wedstrijd. Het is een mooie koers en ik zou er graag eens winnen.”

GP Samyn start bij vriestemperaturen

In Quaregnon is vandaag de vijftigste editie van de GP Samyn op gang geschoten. De renners, goed verborgen in hun warme koerskledij, namen de start bij temperaturen onder het vriespunt. Ze moeten 200 kilometer bedwingen en krijgen onderweg 16 kasseistroken voor de kiezen.

Aan de start was er sprake van dat de koers misschien zou ingekort worden, maar dat blijkt uiteindelijk niet het geval. "Het is inderdaad zeer koud, misschien wel de koudste koers van het jaar voor de renners, maar gelukkig is het droog en klachten hebben we niet meteen ontvangen", verduidelijkte Jean-Luc Vandenbroucke, manager van de GP. "De wedstrijd doet gewoon zijn 200 km aan."

Met Philippe Gilbert, winnaar in 2008, Niki Terpstra (2016), Kris Boeckmans (2015), en Guillaume Van Keirsbulck, titelverdediger, staan vier oud-winnaars aan de start. Gilbert wil zijn Roubaix-fiets al eens testen op de kasseien tussen Quaregnon en Dour en toonde zich bijzonder gemotiveerd om de start te nemen. "Ja, het is koud en dat zal zijn rol spelen, maar zaterdag in de Omloop was het ook koud", aldus de kopman van Quick Step Floors. "Ik ben blij dat ik hier sta en wil mijn materiaal eens testen. De omstandigheden zijn voor elke renner gelijk om te koersen."

Dumoulin rijdt Giro en Tour

Tom Dumoulin waagt zich dit seizoen aan zowel de Giro als de Tour. Dat bevestigde Sunweb-ploegleider Aike Visbeek in de wielerpodcast De Rode Lantaarn.

"Het plan op dit moment is duidelijk. We gaan met Dumoulin voor de Giro én hij gaat ook naar de Tour", klonk het bij Visbeek. In de Ronde van Frankrijk wordt de wereldkampioen tijdrijden bijgestaan door Wilco Kelderman. Die laatste rijdt later nog de Vuelta.

Dumoulin maakte eind december al bekend dat hij zijn titel zal verdedigen in de Giro, waar de 27-jarige Nederlander op zoek gaat naar een tweede succes op rij. Het is geleden van 1992 en 1993 met Miguel Indurain dat een renner daarin slaagde.

Piva: “Van Avermaet krijgt sterk team rondom zich in Strade Bianche”

Greg Van Avermaet gaat zaterdag op zoek naar zijn eerste winst in de Strade Bianche. “We weten dat hij in vorm is en hij krijgt een sterk team rondom zich", luidt het bij BMC-ploegleider Valerio Piva.

“De Strade Bianche is een koers die Van Avermaet graag rijdt. Hij is er al enkele keren dicht bij de zege geweest (tweede in 2015 en 2017, red.). Logischerwijs is hij dan ook onze kopman”, vertelt Piva in een persbericht. “Ik verwacht Alberto Bettiol, Damiano Caruso en Stefan Küng in de finale met Greg. We hebben uiteraard ook nog andere sterke jongens, die in zijn dienst zullen rijden: Francisco Ventoso, Michael Schär and Loïc Vliegen. Hopelijk kunnen we een goed resultaat neerzetten.”

“De Strade Bianche is een eerlijke wedstrijd. Ik kijk ernaar uit”, aldus Van Avermaet. “Het is een van mijn favoriete koersen. Hopelijk valt het weer wat mee, want ik hou niet echt van regen en koude. We zullen wel zien hoe het verloopt. Ik ben in elk geval gemotiveerd. In het verleden stond ik er al meermaals op het podium, dus laat ons hopen dat ik deze keer wél raak schiet.”

Selectie: Alberto Bettiol (ITA), Damiano Caruso (ITA), Stefan Küng (ZWI), Michael Schär (ZWI), Greg Van Avermaet (BEL), Francisco Ventoso (SPA), Loïc Vliegen (BEL)