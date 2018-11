Mishandeling in het vrouwenwielrennen: ploegleider voert schrikbewind, maar machtsmisbruik wordt door UCI in de doofpot gestopt Jessica Merkens

23 november 2018

11u46

Bron: De Volkskrant 0 Wielrennen In een artikel in de Volkskrant worden de problemen binnen het vrouwenwielrennen aangekaart. En dat waren er in 2015 heel wat in het team van Cervélo-Bigla waar ploegleider Thomas Campana een schrikbewind voerde op basis van machtsmisbruik en chantage. Dat vertelden de Nederlandse ex-rensters Iris Slappendel en Vera Koedooder.

Rensters werden uitgescholden en belachelijk gemaakt voor heel de ploeg als ze deden wat Thomas Campana niet zinde. Sommigen mochten geen koolhydraten eten omdat hun ploegleider hen te dik vond. “Na twee dagen werd er eentje ziek”, vertelde renster Vera Koedooder over het reilen en zeilen binnen Cervélo-Bigla (het team waar Ann-Sophie Duyck nu bij rijdt) in 2015. Zo negeerde Campana zelfs de hersenschudding van de Zwitserse renster Doris Schweizer. Twee jaar duurde het vooraleer Schweizer weer klachtenvrij was. Renster Iris Slappendel trok naar de ethische commissie van de UCI, maar ving daar tot haar grote verbazing bot. Het ging volgens hen om de oude ethische code waarin ploegleiders niet aansprakelijk gesteld konden worden.

