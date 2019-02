Mis niets van het wielerjaar dankzij het gloednieuwe HLN Wielercenter! De wielerredactie

28 februari 2019

19u54 0

Uw vertrouwde wielergids gaat digitaal. Dit jaar pakt Het Laatste Nieuws voor het eerst uit met het HLN Wielercenter. Een online platform waar u – op smartphone, tablet en laptop – in een handomdraai alles over de koers te weten komt. Wie was nu ook alweer de winnaar van Gent-Wevelgem drie jaar geleden? Hoe groot is pocketsprinter Caleb Ewan nu precies? En welke kasseistroken komen in deze editie van de Ronde van Vlaanderen terug? U vindt het allemaal terug in het HLN Wielercenter.

Houdt u het toch liever bij onze papieren wielergids in pocketformaat? Geen probleem, ga met de bon die u vindt in uw weekendkrant naar jouw persverkoper en de gids is van u, gratis en voor niets.