Mis niets van de Ronde van Frankrijk dankzij het HLN Tourcenter!

28 juni 2019

28 juni 2019

14u00 14

Uw vertrouwde wielergids gaat digitaal. Dit jaar pakt Het Laatste Nieuws voor het eerst uit met het HLN Tourcenter. Een online platform waar u – op smartphone, tablet en laptop – in een handomdraai alles over ‘La Grande Boucle’ te weten komt. Welk parcours krijgen de renners voor de wielen geschoven? Wie staat er goed of slecht voor in het klassement? En hoe presteren de Belgen? U vindt het allemaal terug in het HLN Tourcenter!