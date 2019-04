Exclusief voor abonnees Mirakelman Matthews is drie weken na doodsmak klaar voor Ronde-debuut: “Zo blij dat ik er nog ben” Joeri De Knop

02 april 2019

06u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Voor dood opgeraapt, werd Michael Matthews (28) in Parijs-Nice. Drie weken later is hij opnieuw een winnaar. En kijkt hij verlekkerd uit naar zijn allereerste Ronde van Vlaanderen. “Als een kind in een snoepwinkel.” Gesprek met ‘the miracle man’.

Wat herinner je je nog van die horrorcrash?

«Niets. Ze hebben het me allemaal moeten vertellen. Hoe ik op een rustig moment in de waaieroorlog even langs de volgwagen kwam gereden voor een technisch akkefietje. Hoe een felle rukwind bij het buitenrijden van een dorpje mijn voorwiel tussen het wiel en de car­rosserie van de auto blies. En ik vol over kop sloeg, pal op mijn ­gezicht.»

Ploegleider Michiel Elijzen was zwaar onder de indruk, toen hij je bewusteloos zag liggen. ‘Het beeld van Michael Goolaerts in Parijs-Roubaix doemde weer op. Ik vreesde voor zijn leven’, zei hij in De Telegraaf.

«Yep, it was heavy. Al bij al ben ik zelfs blij dat ik er nog ben. Toen ik in de ambulance op weg naar het ziekenhuis van Versailles weer bijkwam, was ik bang. ‘Waar ben je?’, vroegen ze me. In Parijs-Nice, dus. ‘Welke dag zijn we vandaag?’ Zondag. Maar dan... ‘Weet je wat er gebeurd is?’ Neen. Eén zwart gat. Misschien maar goed ook. Ik zou er té veel over piekeren. Nu kan ik koersen with a clear mind. Zonder flashbacks die me angst aanjagen.»

