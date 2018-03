MILAAN-SANREMO RETRO: Het gat van Hushovd en de kanonskogel van Cavendish Dries Mombert

17 maart 2018

07u00 0 Wielrennen Daar is de eerste grote klassieker van het seizoen, Milaan-Sanremo. Voor ons het perfecte moment om in de geschiedenisboeken te duiken. Een heroïsche editie, een vergeten winnaar of gewoon zomaar. Deze keer diepen we de herinnering aan een ongeziene remonte. Hét gloriemoment van een Britse debutant in de Primavera.

Het moet al aardig lopen wil Mark Cavendish vandaag een tweede keer Milaan-Sanremo winnen. De 32-jarige spurter ging dit seizoen al meer tegen de vlakte dan hem lief was, maar is er straks aan het Castello Sforzesca en de Dom in Milaan wel gewoon weer bij. Geen gebroken rib die Cavendish van een tiende deelname op rij houdt. En dat sowieso met de zoete herinnering aan zijn allereerste keer. Dames en heren, Milaan-Sanremo anno 2009.

De echte lente

Een stralend zonnetje en een azuurblauwe lucht op zaterdag 21 maart. In tegenstelling tot de uitgesneeuwe editie van 2013 - u weet wel, het jaar waarin het halve peloton de bus opstapte en Gerald Ciolek zich onverwacht tot winnaar kroonde - kregen de renners negen jaar geleden wel lekker lenteweer voorgeschoteld. Een niet te versmaden toetje, zeker omdat het peloton in navolging van 2008 opnieuw een ongezien lange editie wacht. Met 298 kilometer is de Milaan-Sanremo van 2009 de langste uit de geschiedenis van de Sint-Jozefsklassieker.

"Cavendish? Die raakt de Poggio niet over"

Onderweg de gekende hellingen. De Turchino. Le Manie. De drie capi. De Cipressa en de Poggio. Het gekende liedje dat elke favoriet uit het hoofd kan opdrummen. Bij de grote namen geen Fabian Cancellara of Oscar Freire, maar wel Tom Boonen, Thor Hushovd, Alessandro Petacchi en Filippo Pozzato. Geen mens die een cent geeft om de kansen van Mark Cavendish. De toen 23-jarige spurter van HTC-High Road verschijnt voor het eerst aan de start. "In de Tirreno moest hij op elke helling lossen", duidt Tom Boonen vooraf. "Neen, ik denk niet dat Cavendish de Poggio overleeft."

Valpartij

Ondanks het mooie weer in Noord-Italië kapseizen enkele renners al vroeg in de wedstrijd. Stuart O'Grady en Fabio Sabatini - de huidige loods van Elia Viviani bij Quick.Step - zijn de grootste slachtoffers en moeten daardoor al vroeg de strijd staken. Niemand die zich daarna geroepen voelt om aan te vallen. Het zou uiteindelijk 120 kilometer duren vooraleer 12 vluchters de handen in elkaar slaan. Daarbij nog twee actieve renners in het huidige WorldTour-circuit: Bernhard Eisel (nu bij Dimension Data) en Maxim Belkov (nu bij Katush-Alpecin).

Armstrong

De voorsprong van de twaalf apostelen voorin zou nooit hoger dan vijf minuten oplopen. Dat onder impuls van een sterk Astana-blok met de terugkerende Lance Armstrong in de voorste gelederen. Een kleine opwinding in een anders doodsaaie wedstrijd. Het is Milaan-Sanremo ten voeten uit. Een ellenlange koers waarin de spanning zich urenlang opbouwt om dan uiteindelijk te ontploffen in de allerlaatste kilometers.

Met honderd naar de Poggio

Maar dat doet de lenteklassieker niet in 2009. Oké, de vluchters worden één voor één opgeraapt op de Cipressa, maar daarna blijft het opvallend stil. Het tempo ligt hoog en niemand van de favorieten wil nu al zijn troefkaarten op tafel gooien. Ruim 100 man dient zich aan op een van de beroemdste afslagjes ter wereld. De Poggio di Sanremo.

Maat voor niets

Raar maar waar: ook daar schiet het kot niet in de fik. Davide Rebellin probeert het als eerste met een schuchtere poging, maar dan is de top al lang in zicht. Pozzato doet hetzelfde met iets meer panache, maar ook hij raakt niet weg. De flamboyante Italiaan wordt in de technisch afzink ingelopen door het peloton. Geruisloos meeschuivend: Mark Cavendish. De debutant die volgens velen de Poggio nooit zou overleven.

Hincapie

In de bochtige straten van Sanremo ontspint zich een nagelbijtende finale. Lpr zet een treintje op de rails voor Alessandro Petacchi, terwijl ook Tom Boonen zich plots in de debatten mengt. "Door krampen trok ik vol de kaart van Allan Davis", zou de Kempenaar achteraf vertellen. In de allerlaatste haakse bocht naar de Lungomare Italo Calvino draait George Hincapie als eerste op. De spurters wapenen hun schot.

Het gat van Hushovd

Ook Thor Hushovd wil meesprinten. De bonkige Noor stuurt Heinrich Haussler als loods de loopgraven in. Die laatste zet op 300 meter van de streep zo hard aan dat niemand in staat is om te volgen. Hushovd laat prompt het gat vallen. Een Duitse Australiër op weg naar de eindzege in Milaan-Sanremo? Het ziet er naar uit. Of toch?

Kanonskogel

Uit de achtergrond komt nog één wit-geel mannetje opdoemen. Hij slingert zich als een kanonskogel naar het wiel van Haussler die oeverloos van de ene naar de andere kant van de weg zwenkt. De Cervelo-renner kijkt tot driemaal toe onder zijn schouder door. Komt hij nu nog of niet? Jawel hoor, met een ultieme jump gooit de aanstormende sprinter zich in de laatste meters voorbij de ontredderde Haussler.

De naam van de sprinter? Mark Cavendish, de man die de Poggio nooit zou overleven.