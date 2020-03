Milaan-Sanremo in oktober? “Gilbert zou wel willen”, twijfels bij Deceuninck-Quick.Step Bart Audoore

07 maart 2020

03u00 0 Milaan-Sanremo Kan in de herfst wel wat in de lente niet mag? Organisator RCS hoopt na het afstel — of is het enkel uitstel? — Milaan-Sanremo nog een nieuwe plaats op de kalender te geven. Oktober lijkt de enige realistische optie. Bij Lotto-Soudal zeggen ze alvast ‘ja’. “Gilbert zou gemotiveerd zijn.”

Wordt La Primavera, de echte opening van het wielerjaar, straks de afsluiter van het seizoen? Kan dat? Organisator RCS probeert in elk geval om bij de UCI een nieuwe plaats op de internationale wielerkalender af te dwingen, in samenwerking met de Italiaanse wielerbond. Ook voor Tirreno-Adriatico en de Strade Bianche loopt de aanvraag, maar het gaat vooral om Milaan-Sanremo, want dat is een Monument in het wielrennen, één van de vijf grootste eendagkoersen ter wereld. De geschiedenis druipt eraf.

Mijn wielerhart hoopt dat we dit jaar nog een editie krijgen John Lelangue

Het is 75 jaar geleden dat er een Monument werd afgelast, toen ook Milaan-Sanremo. Dat was in 1945, Wereldoorlog II was uiteraard de oorzaak. “Mijn wielerhart hoopt dat we dit jaar ook een editie krijgen”, zegt John Lelangue, CEO van Lotto-Soudal. “Milaan-Sanremo verdient altijd een plaats op de kalender, het zou jammer zijn om een lege plek op de erelijst te moeten zien.”

Deceuninck tegen

In praktijk ligt de kwestie echter heel moeilijk. De kans dat een zevendaagse wedstrijd als Tirreno-Adriatico nog een plekje op de overvolle kalender krijgt, is miniem, maar de situatie voor de Strade en Sanremo is amper beter. “Ons seizoen is nu al te druk”, zegt Wilfried Peeters, ploegleider bij Deceuninck-Quick.Step. “Door de Olympische Spelen zijn er al wedstrijden naar het najaar verplaatst (BinckBank Tour en EK, red.), dus ik zie niet in hoe het mogelijk is om Milaan-Sanremo en zo daar nog bij te duwen.”

“Als liefhebber zou ik het graag willen, emotioneel zeg ik ja, maar ik zie in de praktijk veel hindernissen. Zolang het WK niet gepasseerd is, hebben renners nog een doel en kan je zo’n wedstrijd nog organiseren, maar daarna krijgt negentig procent een patat. Je krijgt ze niet meer op de fiets. Zeker niet voor een koers van 300 kilometer.”

De collega’s bij Lotto-Soudal geloven er wel in. “Ik ben akkoord dat begin mei of ergens in september beter zou zijn, maar ik zie gewoon geen vrije plek”, zegt Lelangue. “Oktober is het meest realistisch. Los daarvan ben ik zeker dat onze renners ook dan nog te motiveren zijn. Ewan, Degenkolb, Wellens en Gilbert zullen wel willen meedoen. Zeker Gilbert.”

Emotioneel zeg ik ook ja, maar ik zie veel hindernissen Wilfried Peeters

De Ardennees is een man met een missie. Op zijn 37ste heeft hij er het laatste grote doel van zijn carrière van gemaakt om alle vijf de Monumenten te winnen. Hij heeft er al vier op zijn palmares. Gisteren bleef hij op de vlakte toen de zoektocht naar een nieuwe datum ter sprake kwam. “Ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen”, zei de ex-wereldkampioen. “Men spreekt in de voorwaardelijke wijs en dat is verloren tijd. Net als iedereen hoop ik het seizoen en het dagelijkse leven zo snel mogelijk weer op een normale manier te hervatten.”

Lelangue weet beter. “Wees maar zeker dat Gilbert gemotiveerd zal zijn. Dat zal echt geen probleem zijn.”

Wat Gilbert vorig week zei voor de Omloop, zegt eigenlijk genoeg: “Ik denk elke dag wel een keer aan Milaan-Sanremo. Dat moet ook als je zo’n koers wil winnen. Dat moet diep in je hoofd zitten. Je moet er echt in geloven. Je moet er maanden op voorhand mee bezig zijn.” Komt zijn kans in oktober?