Milaan-Sanremo én de Tour winnen? Vincenzo Nibali voegt zich bij select kransje

Bron: Pro Cycling Stats 0 Wielrennen De Tour de France winnen en daar nog eens een zege in Milaan-Sanremo aan toevoegen. Het is weinigen gegeven. Gisteren speelde Vincenzo Nibali het klaar, maar de Italiaan was uiteraard niet de eerste die in dat opzet slaagde. 'De Haai van Messina' schaart zich in een select kransje van (voorlopig) elf renners.

Vincenzo Nibali

Het was al van 1995 geleden dat er nog eens een ronderenner op het hoogste schavotje stond in Milaan-Sanremo. Toen knalde Laurent Jalabert naar de zege. Het lijkt niet meer van deze tijd, maar gisteren speelde Vincenzo Nibali het toch maar mooi klaar. De Italiaan won in 2014 de Tour de France en smukte gisteren dus zijn palmares wat verder op.

Tour de France: 2014

Milaan-Sanremo: 2018

Laurent Fignon

Naast een aardig stukje klimmen, kwam Laurent Fignon ook in enkele eendagswedstrijden goed uit de verf. Zo schreef 'Le Professeur' onder meer de Waalse Pijl op zijn naam en zegevierde de Fransman ook in 1988 en 1989 in Milaan-Sanremo. Zijn hoogtepunten uit zijn wielercarrière zijn uiteindelijk de twee eindzeges in 1983 en 1984 in de Tour de France.

Tour de France: 1983 en 1984

Milaan-Sanremo: 1988 en 1989

Eddy Merckx

Met zeven eindoverwinningen prijkt Eddy Merckx nog steeds op eenzame hoogte als het op Milaan-Sanremo aankomt. Onze landgenoot kende de Via Roma als zijn broekzak en kon op zowat elk parcours uit de voeten. Het leverde hem uiteindelijk ook vijf zeges in 'La Grande Boucle' op.

Tour de France: 1969, 1970, 1971, 1972 en 1974

Milaan-Sanremo: 1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975 en 1976

Felice Gimondi

De Tour de France, en oerklassiekers als Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije had de wereldkampioen van 1973 op zijn palmares staan. En in de herfst van zijn carrière voegde Gimondi daar nog een van de vijf Monumenten aan toe. In zijn regenboogtrui liet Gimondi in 1974 de Italianen kirren van de pret.

Tour de France: 1965

Milaan-Sanremo: 1974

Louison Bobet

Net als Eddy Merckx combineerde Bobet doorheen het seizoen de klassiekers met het grote rondewerk. Met succes, want de Fransman mocht in de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Lombardije en Parijs-Roubaix telkens juichen. Tussendoor prijkte Bobet ook drie keer bovenaan in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk.

Tour de France: 1953, 1954 en 1955

Milaan-Sanremo: 1951

Gino Bartali

Met vier zeges in Milaan-Sanremo staat de Italiaan op een gedeelde derde plek met Erik Zabel. Na Eddy Merckx dus en Constante Girardengo. Het betere klimwerk leverde Bartali uiteraard in de Tour de France en de Giro (die hij drie keer won) het eindklassement op.

Tour de France: 1938 en 1948

Milaan-Sanremo: 1939, 1940, 1947 en 1950

Fausto Coppi

Wat goed is, komt snel. Dat was bij Fausto Coppi niet anders. De Italiaan sleepte op 20-jarige leeftijd al de Giro in de wacht en de trein was vertrokken. Ook eendagskoersen zoals Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl, de Ronde van Lombardije en Milaan-Sanremo kon hij naar zijn hand zetten.

Tour de France: 1949 en 1952

Milaan-Sanremo: 1946, 1948 en 1949

Odile Defraye

Defraye ging in 1912 de geschiedenis in als de eerste Belg die de Tour de France kon winnen. Hij werd echter niet de eerste landgenoot die kon zegevieren in Milaan-Sanremo. Daarvoor was Cyrille Van Hauwaert, die de tweede editie van La Primavera won, hem te snel af.

Tour de France: 1912

Milaan-Sanremo: 1913

Henri Pelissier

Naast enkele ritten in de Tour de France en het eindklassement in 1923 trok Pelissier ook zijn streng in eendagswedstrijden. Parijs-Brussel, Parijs-Roubaix, Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije staan ook nog op het palmares van de Fransman.

Tour de France: 1923

Milaan-Sanremo: 1912

Gustave Garrigou

1911 was het jaar van Garrigou. De Fransman was dan de beste in de Tour de France en Milaan Sanremo. Enkele jaren eerder sleepte hij ook de Ronde van Lombardije en Parijs-Brussel in de wacht.

Tour de France: 1911

Milaan-Sanremo: 1911

Lucien Petit-Breton

Lucien Georges Mazan is zijn oorspronkelijke naam, maar om zijn vader (die vond dat hij een echte job moest zoeken) te misleiden en deel te kunnen nemen aan wielerwedstrijden gaf de Fransman zich op als Lucien Petit-Breton. Lucien bracht zijn jeugd door in Argentinië omdat hij op zesjarige leeftijd naar Zuid-Amerika verhuisde. Petit-Breton won in 1907 de allereerste editie van Milaan-Sanremo.

Tour de France: 1907 en 1908

Milaan-Sanremo: 1907