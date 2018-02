Miguel Angel Lopez klautert naar zege in Oman, Van Avermaet is leiderstrui kwijt: "Maar het was nooit de bedoeling om die te verdedigen" GVS

17 februari 2018

12u10

Bron: Eigen berichtgeving 4 Wielrennen Miguel Angel Lopez (Astana) heeft de koningsetappe in de Ronde van Oman gewonnen. De 23-jarige Colombiaan was op de slotklim sterker dan ploegmakker Alexey Lutsenko. Dries Devenyns was de eerste Belg op een achtste plaats. Greg Van Avermaet kon zoals verwacht niet wedijveren met de berggeiten en is leider af.

Eén landgenoot bij de vluchters van de dag. Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise) muisde er samen met Marco Marcato (UAE Team Emirates), Pim Ligthart (Roompot-Nederlandse Loterij), Nicholas Schultz (Caja Rural-Seguros RGA), Robin Carpenter en Adam De Vos (Rally Cycling) na amper zes kilometer vandoor. Het sextet harkte onder een stralende zon een maximale voorsprong van 5 minuten en 10 seconden bij elkaar. Lange tijd hield de kloof stand, maar in de aanloop naar de iconische slotklim de Green Mountain legde het peloton er evenwel stevig de pees op: de kopgroep hield aan de voet van de hindernis slechts twee minuten over.

SPOTTED - 🇳🇴🇳🇴Norwegian fans cheering on the break en route to Green Mountain #TOO2018 pic.twitter.com/hworbE8Hhv Tour of Oman(@ tourofoman) link

Marcato en Carpenter trachtten op de eerste licht hellende kilometers nog de grote meute voor te blijven, maar wanneer de stijgingspercentages de hoogte ingingen, waren de berggeiten onverbiddelijk. Op drie kilometer van de meet was het liedje van de laatste vroege avonturiers uit. Het Astana-duo Miguel Angel Lopez en Alexey Lutsenko schudden vervolgens een snedige versnelling uit de pedalen en zouden onderling uitmaken wie met de bloemen aan de haal ging. De Colombiaan Lopez trok het laken naar zich toe, Lutsenko neemt de leiderstrui over van Greg Van Avermaet. Dries Devenyns was de eerste Belg op een achtste stek.

What a victory, what a teamwork!!💪 @SupermanlopezN wins, @AlexeyLutsenko3 second! #TOO2018 #AstanaProTeam pic.twitter.com/ZKdzkinUcS Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Van Avermaet: "Leiderstrui was nooit het doel"