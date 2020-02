Exclusief voor abonnees Michel Wuyts over waarom Van Avermaet al zeven jaar zijn voorjaarsreferentie is: “Hij is de grootste zekerheid” Michel Wuyts

29 februari 2020

14u00 0

Quinn Simmons start in de Omloop. Als hij van een infectie gespaard blijft, tenminste. Simmons is een Amerikaan uit Colorado en komt uit voor Trek. Vorig jaar werd hij in Harrogate wereldkampioen bij de junioren. Op indrukwekkende wijze. Simmons verdient onze aandacht. Hij is zeggen en schrijven achttien jaar jong. Simmons is een nevenproduct van de Evenepoel-tendens: pluk de megatalenten weg voor de concurrentie ze jat. Benieuwd waar Simmons in een koers voor onverstoorbare poolberen uitkomt.

