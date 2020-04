Exclusief voor abonnees Michel Wuyts over jarige Alejandro Valverde: “Spanje en Movistar hebben er niet één die tot aan je hielen reikt” Valverde 40 Michel Wuyts

25 april 2020

08u27 0

Las Lumbreras, randje Murcia.

Een ochtendbeeld. De stilte is als de voorbije dagen. Overdonderend. Een verloren hond overweegt een blaf. Hij houdt zich in. Geen kat die hem ergert. Gesloten rolluiken maken de weelderige buitenwijk miserabel. De fruittuin van Zuid-Spanje kreunt. Niets is om handen. Kwekers kwijnen weg. Hun werklui ook. Zelfs renners zijn bij wet corona-solidair.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Alejandro

sport

wielersport

sportdiscipline

Murcia