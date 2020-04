Michel Wuyts over crossen die mogelijk in vaarwater van de Vuelta belanden: “Niets prettiger dan daarin te roeien” Michel Wuyts

19 april 2020

‘Ik ben geen viroloog zoals honderdduizenden anderen in ons land’, sprak bondsvoorzitter Tom Van Damme. Het was na de bekendmaking van een aanzet tot wielerkalender. Ik begrijp de irritatie bij de nochtans bedaarde man. In het zog van de nieuwe Tourdata kan het plots niet rap genoeg. ‘Veranker ook onze Ronde, ons BK, verlos de ongeduldigen.’ Een maand isolement leidt naar verstarring. Met zijn allen naar de ‘bevrijdingsparty’.

Wie verzint dat? Corona vertikt het zich zelfs langzaam neer te vlijen. Precies daarom is het goed dat mensen als Van Damme voor geduld pleiten. Niets zo erg als een gezagsdrager die te vroeg victorie kraait. Vandaar mijn respect voor Rob Discart. Op advies van de autoriteiten schrapt de directeur profwielrennen van het huis Golazo zijn Baloise Belgium Tour. Met pijn in het hart, maar in alle gemoedsrust. Hij smeekt niet om een nieuwe datum. In het besef dat een verschuiving van de Binckbank Tour - ook van Golazo - al veel goodwill zal vergen. ‘Iedereen zal water bij de wijn moeten doen’, was de raad van Van Damme. Discart deed dat en anticipeerde als een weldenkend mens. Klasse. De mannen van E3 Harelbeke deden het hem voor. ‘Geen editie 2020. Wij zetten alles op 2021. Wij dragen ons verlies.’ Respect.

Let wel, ik begrijp ook de ondernemers van de hoop. De vermetele organisatoren die dit wielerjaar niet volkomen laten wegsijpelen. ASO voorop. Haar machtsdrang is haast ondraaglijk, maar de tendens van opluchting heeft ze wel gezet. Omdat velen daarnaar snakken. Ook de afgunstigen. Met zekerheid alle teammanagers en circa driekwart van de toprenners. Zelfs Van der Poel roept nu hardop om de Tour. Ik ken ze niet allemaal, maar ik schat dat meer dan een miljoen Vlamingen ook naar een Tour verlangen. En neen, Tom Van Damme, niet tegen om het even welke prijs. Zelfs diehards onder de fans snappen dat volksgezondheid boven alles gaat. Het meest gecharmeerd ben ik door de instelling in de crosswereld. ‘Concurrentie van de Tour? Daar kan de cross wel tegen’, zegt de altijd positief ingestelde Christophe Impens. Ook hij ziet heus kritieke punten: de toeloop, de volkstent, de vips. Maar Impens weet dat wegkoersen en cyclocrossen op tv ideale namiddagcomponenten zijn. Zelfs in een Tourperiode. De uitzending van de slotetappe op 20 augustus zal de aandacht voor de veldrit ervoor - die in Pelt - alleen maar opdrijven. Ruim een half miljoen kijkers verzekerd. De Ronde van Vlaanderen op 11 oktober? De samenvatting van de Superprestige van Gieten erna zal er wel bij varen. Ik neem graag aan dat bij uitloop in tijd het management van Eén de poort van 18 uur even openzet. Ruddervoorde, Zonhoven, de Koppenbergcross en Overijse liggen eind oktober mogelijk in het vaarwater van de Vuelta. Niets prettiger dan daarin te roeien. Vraag het de Brussels Cycling Classic en de Primus Classic maar. Koers trekt koers aan. Kijkcijfers trekken kijkcijfers op. Ik citeer graag Van Aert: ‘Ik stap van Roubaix recht het veld in. Ik heb genoeg gerust.’ Proficiat, Wout. Perfecte instelling. Ik trek me aan die van jou op.