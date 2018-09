Michael Matthews wint de GP van Québec en neemt zo revanche voor niet-selectie WK, Van Avermaet tweede TLB

07 september 2018

22u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Michael Matthews heeft in Canada de GP van Québec gewonnen. De Australiër, niet geselecteerd voor het WK, was de beste na een tocht van 201,6 kilometer - verdeeld over zestien ronden in de miljoenenstad. Op de erelijst volgt hij drievoudig wereldkampioen Peter Sagan op, die de voorbije twee edities had gewonnen. Een voorteken voor het WK? Greg Van Avermaet werd tweede - voor de derde keer op rij - Jasper Stuyven derde.

De thuisrijders toonden zich bedrijvig in aanvangsfase van de Grote Prijs. Drie Canadezen trokken mee in de vroege vlucht: Bruno Langlois (Canada), Alexander Cataford (Canada) en Rob Britton (33). Voorts gingen ook de Zuid-Afrikaan Nic Dougall (Dimension Data) en de Israëliër Guy Sagiv (Israel Cycling Academy) mee op avontuur. Géén Belgen dus, al heeft Sagiv wel een stevige link met ons land. De Israëliër werd in ons land geboren en woonde tot zijn derde in België.

De samenwerking voorin was prima en het vijftal zag zijn voorsprong snel groeien tot ruim zes minuten. Achterin weinig ophef, of het moest de lichte valpartij van Nathan Van Hooydonck zijn. De ploegmaat van Van Avermaet ging tegen het asfalt in de afdaling van de Côte Gilmour, maar hij kon zijn plaats in het peloton gelukkig vrij snel weer innemen. Wat later kwamen twee renners ten val door een loslopende hond, de favorieten bleven evenwel van pech bespaard.

#GPCQM - The dog on the road pic.twitter.com/CsR6n8cXOr La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

In de achtervolging op de koplopers knapten vooral Astana en BMC het werk op. De nervositeit nam steeds meer toe in het peloton en op de Côte de la Montagne testte Jakob Fuglsang de andere concurrenten een eerste keer. Boasson Hagen en Ulissi gingen vlot mee, de rest van het peloton volgde. De voorsprong van de kopgroep smolt daardoor als sneeuw voor de zon en enkelingen als Kennaugh en Cavagna probeerden de sprong te maken.

Kennaugh kon aansluiten bij Britton en Langlois, de twee laatst overgebleven vluchters. Lang kon de Brit van BORA echter niet op het duo rekenen, maar hij fietste wel op korte tijd een mooie voorsprong bij elkaar fietsen. Tien seconden werden er vijftien, vijftien werden er vijfentwintig. De man van Isle of Man profiteerde optimaal van de chaos in de achtervolging om zijn kloofje te vergroten.

Zes renners trokken in de tegenaanval: Fuglsang, Robin Carpenter, Mathias Frank, David Gaudu, Nathan Brown en Nathan Earle. Maar terwijl de kilometers daalden, bleef de voorsprong van de Brit wel intact. Achter Kennaugh kreeg AG2R wel lijn in de achtervolging, en in de finale stond de wind ook vol op kop. Kennaugh werd nog gegrepen en Matthews haalde het uiteindelijk in de sprint.