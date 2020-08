Michael Matthews wint Bretagne Classic na machtige sprint, en mag ploegmaat Eekhoff danken MXG

25 augustus 2020

15u42 1 Wielrennen De Australiër Michael Matthews (Sunweb) heeft de Bretagne Classic gewonnen. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund groepje. Aimé De Gendt (Circus-Wanty Gobert) sprintte naar een knappe vierde plaats.

Op de Côte du Pont Neuf, met de top op anderhalve kilometer van de streep, opende Stan Dewulf (Lotto-Soudal) de debatten. Een groepje van zeven renners zonderde zich onder impuls van Nils Eekhoff (Sunweb) verder af. Hij zette z’n ploegmaat Michael Matthews zo in een zetel. Eekhoff, tweede op het Nederlands Kampioenschap afgelopen weekend na Mathieu van der Poel, reed met Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step) in zijn wiel zodanig snel dat het groepje nog scheurde. Matthews moest z’n jonge teamgenoot intomen. Op de hellende aankomststrook won Matthews oppermachtig van Luka Mezgec en Sénéchal.

Matthews (29) start zaterdag niet in de Ronde van Frankrijk en daar mogen de Peter Sagans van deze wereld zich gelukkig mee prijzen. Voor de groene trui had hij meer dan een lastige klant geweest. “Fantastisch werk van Eekhoff, en ik sprintte perfect denk ik”, klonk het bij Matthews na afloop. “Na mijn val in Sanremo was het mentaal wat moeilijk voor mij, want ik wist dat ik in een heel goede vorm was.” Hij haperde op de Poggio met zijn rechterhand aan een muur en liep daardoor een vervelende blessure op.

