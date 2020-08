Michael Matthews verlaat Team Sunweb: “Nieuwe aanpak past niet bij mijn profiel” SVL

30 augustus 2020

20u46 0 Wielrennen Michael Matthews (29) trekt de deur van Team Sunweb achter zich dicht. Dat maakte de ploeg vanavond bekend via een communiqué. De Australiër reed drie jaar voor Sunweb. Zijn nieuwe bestemming is nog niet bekend.

Matthews lag nog één jaar onder contract bij de Duitse ploeg, maar gaf zelf aan dat hij zichzelf niet zag in de toekomstplannen. “Team Sunweb wil sterker worden in de breedte en ervoor zorgen dat het voorbereid is op verschillende scenario’s in de klassiekers en ééndagskoersen. Michael zei ons dat die tactische aanpak niet op zijn lijf geschreven is. Daarom zijn we met hem overeengekomen om hem zijn carrière elders verder te laten zetten", klinkt het in een officiële mededeling van Sunweb.

Matthews zelf is tevreden dat hij bij een ander team aan de slag kan. “Het team is erg ambitieus en wil steeds meer werken met een breder collectief van renners. Dat past niet bij mijn ambities en profiel om te sprinten voor de overwinningen. Dat is de reden dat ik wilde vertrekken en ik waardeer dat Team Sunweb hiervoor open stond. De voorbije jaren hebben we geweldige dingen bereikt waar ik erg trots op ben. Ik hoop dat ik bij mijn volgend team in een gelijkaardige omgeving terechtkom.”

Iwan Spekenbrink, general manager van Sunweb, blikt terug op een geslaagde samenwerking met Matthews. “De samenstelling van het team is veranderd en we willen die bredere collectieve kracht benutten in de klassiekers en de sprints. We respecteren dat Michael open is geweest over zijn kijk op onze nieuwe doelen. Michael is ambitieus en we hebben geweldige dingen bereikt samen. Daarom hebben we in alle respect samen besloten om uit elkaar te gaan.”

Matthews won bij Sunweb onder meer twee etappes in de Ronde van Frankrijk. De nieuwe ploeg van de Australiër is nog niet bekend.

