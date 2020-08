Michael Matthews verlaat Sunweb en keert terug naar Mitchelton-Scott: “Dit voelt helemaal juist” SVL

30 augustus 2020

23u59 1 Wielrennen Michael Matthews (29) trekt de deur van Team Sunweb achter zich dicht en keert na vier seizoenen terug naar Mitchelton-Scott. De Australiër tekende er een contract voor twee jaar. “Soms moet je op je instinct afgaan en dit voelt helemaal juist.”

Matthews zelf is tevreden dat hij bij opnieuw bij Mitchelton-Scott aan de slag kan. “De mogelijkheid was er om terug te keren en op dit moment in mijn carrière voelt deze overstap heel goed aan. Ik heb geweldige herinneringen aan dit team (toen nog Orica GreenEdge, red.). Ik wil zelf nog evolueren als renner en resulaten boeken, maar evenzeer de jonge talenten helpen doorbreken en kopman Simon Yates één van de grote rondes laten winnen”, is de Australiër ambitieus.

Gerry Ryan, eigenaar van Mitchelton-Scott, is in de wolken met de terugkeer van Matthews. “Ik volg Michael al sinds hij aspirant was en ben ongelooflijk trots op de renner die hij vandaag geworden is. Hij heeft onze ploeg al veel gegeven en ik ben dan ook verheugd dat hij terug bij ons is. Hier hoort hij thuis.”

Matthews lag nog één jaar onder contract bij Sunweb, maar gaf zelf aan dat hij zichzelf niet zag in de toekomstplannen. “Team Sunweb wil sterker worden in de breedte en ervoor zorgen dat het voorbereid is op verschillende scenario’s in de klassiekers en ééndagskoersen. Michael zei ons dat die tactische aanpak niet op zijn lijf geschreven is. Daarom zijn we met hem overeengekomen om hem zijn carrière elders verder te laten zetten", klinkt het in een officiële mededeling van Sunweb.

Lees ook: ‘NoodLotto’: hoe Belgische ploeg in één week tijd als een kaartenhuisje in elkaar stuikte maar nog hoop koestert (+)