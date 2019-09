Michael Matthews opnieuw aan het feest in GP Québec, Van Avermaet eindigt derde LPB

13 september 2019

22u15 5 Wielrennen Michael Matthews heeft net als vorig jaar de GP van Québec op zijn naam geschreven. De Australiër klopte Peter Sagan en Greg Van Avermaet in de spurt.

Weinig te beleven in de eerste koersuren in de straten van Québec. Een vlucht van zes renners kreeg al vroeg een vrijgeleide van het peloton. Daarbij, tot groot jolijt van het thuispubliek, twee Canadezen: Evan Burtnik en Adam Roberge. Acht minuten bedroeg hun maximale voorsprong en tot een eind over halfkoers ging daar weinig van af. Roberge was op dat moment al met de ziekenwagen afgevoerd. De jonge Canadees viel vooraan letterlijk weg. Sleutelbeenbreuk, was de diagnose. Bij zijn aftocht met de ambulance kon er toch een glimlach van af, een opmerkelijk beeld.

CCC knapte in de achtervolging zijn deel van het werk op. Want: Greg Van Avermaet, een habitué in Québec met liefst vijf podiumplaatsen in negen edities, had er voor de start een goed oog in. “Ik heb hier al vaak een mooi resultaat neergezet”, luidde het bij de CCC-kopman. Vier keer tweede, één keer derde, dat kan inderdaad tellen. Toen met Mas en Mannion de laatste vluchters gegrepen werden, waren het vooral Team Sunweb en Ineos die prominent mee voorin fietsten. Remco Evenepoel had dan een moeilijk moment - hij loste even op 35 km van de finish - net overleefd. “Ik had de GP van Québec nodig om er terug een beetje in te komen, na een zware trainingsweek in de Ardennen. Zondag, in Montréal, moet ik in principe aan frisheid hebben herwonnen en beter voor de dag komen”, luidde het bij Evenepoel.

In gestrekte draf ging het naar de finish. Vincenzo Nibali, Stan Dewulf, Nathan Earle: niemand geraakte weg. Op 2 km van de streep ontbond Julian Alaphilippe zijn duivels, Sagan reageerde meteen. Van Avermaet ging gezwind mee, maar liet vervolgens een gaatje vallen. Finaal kwam het toch tot een groepsspurt en daarin toonde Matthews zich heer en meester. De tweede overwinning op rij voor de Australiër in Québec. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met zijn landgenoot Simon Gerrans en Sagan, die ook twee keer triomfeerden op Canadese bodem. Zondag wordt de GP van Montréal gereden. Niet vergeten: ook dààr was Matthews in 2018 aan het feest.

Hands in the air if you've just won back-to-back titles @GPCQM! 🏆 🏆



Superb sprint finish from @blingmatthews after some great teamwork all day! 👏🏻#KeepChallenging #CreatingMemories



📸James Startt / GPCQM pic.twitter.com/76JyiCyEVw Team Sunweb(@ TeamSunweb) link