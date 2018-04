Michael Goolaerts (23) vandaag begraven Redactie

24 april 2018

11u30 0 Wielrennen In de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk in Hallaar (Heist-op-den-Berg) werd vandaag om 11u30 afscheid genomen van Michael Goolaerts. De 23-jarige renner liet op 8 april het leven na een hartstilstand in Parijs-Roubaix.

Goolaerts kwam tijdens de Franse klassieker rond 14u stevig ten val op de tweede kasseistrook, die van Viesly, en bleef vervolgens op akelige wijze liggen. Onze jonge landgenoot en ploegmakker van Wout van Aert werd gereanimeerd door de medische ploeg van de koers en de hulpdiensten, waarna hij per helikopter “in ernstige toestand” werd overgebracht naar het ziekenhuis. Uiteindelijk overleed Golaerts omstreeks 22u40 in het ziekenhuis in Rijsel in het bijzijn van zijn familie en geliefden.

Groot scherm

Het overlijden van de jonge renner heeft de bevolking beroerd, waardoor de mensen de plechtigheid via een groot scherm konden volgen. Daarnaast werd het centrum van Hallaar volledig afgesloten om het volk veilig te kunnen ontvangen.