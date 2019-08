Mezgec pakt tweede ritzege in Polen, ploegmaten Lambrecht kleuren de rit DMM

07 augustus 2019

16u44 2 Wielrennen Luka Mezgec heeft de vierde rit in de Ronde van Polen autoritair gewonnen. De Sloveen haalde het na een sprint op een stuk vals plat voor Eduard Prades en Ben Swift. Na het overlijden van Bjorg Lambrecht stonden alle renner van Lotto-Fix ALL aan de start. Zij kleurden de wedstrijd.

Gisteren het eerbetoon aan Bjorg Lambrecht, vandaag weer koersen in de Ronde van Polen. Mét alle renners van Lotto-Fix ALL aan de start. De coureurs van de Belgische WorldTour-ploeg mochten zelf kiezen of ze al dan niet zouden starten. “Dit is wat Bjorg zou willen”, klonk het en dus gingen Sander Armée, Carl Frédérik Hagen, Tomasz Marczynski, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays en Enzo Wouters alle zes van start.

Van Wieliczka moest het naar Bielsko-Biala. Vorig jaar was Michal Kwiatkowski er de beste voor onder meer Dylan Teuns. Vandaag ongeveer hetzelfde parcours mét de renners van Lotto-Fix ALL die zich toonden. Jelle Wallays sprong mee in de vlucht van de dag. Onze landgenoot kreeg het gezelschap van Kamil Gradek (CCC), Szymon Rekita (Polen) en Charles Planet (Novo Nordisk).

De finale halen lukte niet voor de kopgroep. Wallays en co werden gegrepen op een dertigtal kilometer van de aankomst. Daarna was het nog niet voorbij want Carl Fredrik Hagen en Harm Vanhoucke wilden ook hun aanval plaatsen ter ere van Lambrecht. Na een warrige fase weer drie renners voorop. De namen: Mohoric, Grmay en Geschke.

Even zag het er goed uit, maar Bora-Hansgrohe hield de regie strak in handen. De Duitse ploeg mikte met Ackermann op de zege. Ook Team Ineos deed z’n duit in het zakje voor Swift. Mohoric en co waren er in het absolute slot aan voor de moeite.

Sprinten op een stevig stuk vals plat dus. Daarbij stond geen maat op Luka Mezgec. De Sloveen van Mitchelton-Scott werkte zich los van de rest en sprintte autoritair naar de overwinning. Ritzege nummer twee al voor Mezgec. Zondag won hij ook de tweede rit in de Ronde van Polen. Pascal Ackermann blijft leider in de wedstrijd.

Rituitslag

1. Luka Mezgec (Sln/MTS) 153.8km in 3u49:55 (gem. 40.13628km/u)

2. Eduard Prades (Spa/MOV) op 0:00

3. Ben Swift (GBr/INS) 0:00

4. Petr Vakoc (Tsj/DQT) 0:00

5. Pierre Latour (Fra/ALM) 0:00

6. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:00

7. Enrico Battaglin (Ita/TKA) 0:00

8. Marc Sarreau (Fra/GFC) 0:00

9. Chris Hamilton (Aus/SUN) 0:00

10. Michael Gogl (Oos/TFS) 0:00