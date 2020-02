Meurisse na triomf in Murcia: “Ik bewijs dat onze ploeg wél in de Tour hoort” Redactie

15 februari 2020

Xandro Meurisse kan met de eindzege in de Ronde van Murcia vroeg in 2020 juichen. “Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik zo vroeg een resultaat kan neerzetten. Dat is te danken aan mijn Tour de France vorig jaar. Ik ben zeer ontgoocheld dat we dit jaar niet naar de Tour mogen. Met dit resultaat bewijs ik dat onze plaats daar is. Ze gaan niet meer op die beslissing terugkomen, maar het blijft een ontgoocheling”, stelde Meurisse achteraf. Circus-Wanty Gobert kreeg begin januari te horen dat het geen wildcard krijgt voor de Ronde van Frankrijk. Meurisse was vorig jaar met een 21ste plek de Belgische revelatie.

Meurisse: “We kregen al snel hulp van Movistar”